15

сентября 2017 г.

Кампания по самотестированию «Пройди свой тест-драйв».

С 7 по 9 сентября 2017 года в ТЦ «Галерея» была организована площадка, посвящённая популяризации экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Эта простая процедура, не требующая забора крови, всего за 20 минут сообщает достоверные результаты о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции без применения лабораторного оборудования. Простота и удобство системы позволяют использовать ее практически в любых условиях, в том числе и за пределами медицинского учреждения, а достоверность результата – 99%.

Открыла мероприятие Заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Жукова Наталья Павловна. В акции также приняли участие Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси, телеведущая Светлана Боровская, звёзды эстрады и посланники международной Красной ленточки певец Тео, Ольга Рыжикова и другие.

Волонтёры лечебного факультета Бондаренко Екатерина, Игумнова Екатерина, Ладнева Анастасия, Масло Павел, Шкред Ольга приняли активное участие в кампании по самотестированию «Пройди свой тест-драйв». Все посетители ТЦ «Галерея», желающие узнать свой ВИЧ-статус, смогли в эти дни пройти экспресс-тестирование бесплатно и анонимно.

Волонтёры рассказывали о путях передачи вируса иммунодефицита человека, возможностях экспресс-тестирования, а также о том, почему знание своего ВИЧ-статуса важно в современном обществе. Информированность человека о состоянии своего здоровья – возможность защитить себя и позаботиться о своих близких. С 7 сентября начата продажа экспресс-тестов на ВИЧ в аптеках г. Минска.

Данная кампания направлена на достижение одной из целей стратегии ЮНЭЙДС – к 2020 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем ВИЧ-статусе, 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, будут стабильно получать антиретровирусную терапию, а у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, будет наблюдаться вирусная супрессия, что делает невозможным передачу ВИЧ. Наша страна может стать первой в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, где будет реализована стратегия ЮНЭЙДС «90-90-90».

Екатерина Игумнова, студентка 5 курса лечебного факультета

фото: Екатерина Никонович

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