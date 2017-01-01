15

сентября 2017 г.

К 500-летию белорусского книгопечатания. Конференция в УЗ «9 городская клиническая больница».

6 августа 1517 года исполнилось 500 лет со времени издания Франциском Скориной в Праге первой печатной Библии на старобелорусском церковнославянском языке. Издание было озаглавлено как «Библия Руска».

14 сентября 2017 года в актовом зале УЗ «9 городская клиническая больница» г. Минска состоялась конференция, организованная 2-й кафедрой внутренних болезней УО «БГМУ», на которой присутствовали преподаватели и студенты медуниверситета, а также врачи 9 клинической больницы. Заведующий 2-й кафедрой внутренних болезней УО «БГМУ», доктор медицинских наук, профессор Н. Ф. Сорока представил доклад «Франциск Скорина: к 500-летию белорусского книгопечатания».

Не все сведения из биографии Франциска Скорины известны. Считается, что он родился около 1482 года (1486 года?), либо около 1490 года. Первоначальное образование получил в Полоцке. Латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1504 году Скорина становится студентом Краковского университета, а в 1506 году заканчивает факультет «семи вольных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка) со степенью бакалавра, позже получает звание лиценциата медицины и степень доктора «вольных искусств». В 1506 -1512 годах учился в Кракове на факультете медицины. 9 ноября 1512 года, успешно сдав экзамены в Падуанском университете в Италии, Франциск Скорина получил степень доктора медицины. Скорина в Падуанском университете не учился. Он прибыл туда именно для сдачи экзамена на научную степень. 6 ноября 1512 года Скорина прошел пробные испытания, а 9 ноября блестяще сдал особый экзамен и получил знаки медицинского достоинства. На стенах «зала сорока» Падуанского университета нарисованы фресковые портреты сорока его величайших выпускников, среди которых, второй после Галилео Галилея, — портрет Скорины. Возвратившись на родину, Скорина работал над переводом Библии с латинского на белорусский язык. В 1517 году он основывает в Праге типографию и издаёт кириллицей «Псалтырь», первую печатную белорусскую книгу, а на протяжении 1517-1519 годов переводит и издает 23 книги Библии (Ветхий Завет) тиражом около 1000 экземпляров. Скорина перевел всю Библию, но часть своих переводов напечатать не успел. В 1520 году он переезжает в Вильно — столицу Великого княжества Литовского, где основывает первую на территории государства типографию. В ней Скорина в 1522 году издаёт «Малую подорожную книжку», а в 1525 году — «Апостол». «Малая подорожная книжка» является собранием церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников, это — 18 книг, собранных вместе в одном переплете. Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. В Вильно Скорина, кроме работы в типографии, поступил на службу личным доктором и секретарем к виленскому епископу Яну из князей литовских. В 1529 году последний магистр Тевтонского ордена Альбрехт Брандербургский пригласил Франциска Скорину в Кенигсберг для книгоиздательского дела. 5 февраля 1532 года кредиторы покойного брата Скорины Ивана, обратившись с жалобой к королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду I, добились ареста Франциска Скорины за долги брата, хотя на самом деле наследником был сын Ивана Роман. Несколько месяцев Франциск Скорина просидел в тюрьме в Познани, пока его племянник Роман не добился встречи с королём и не разъяснил ситуацию. 17 июня познанский суд окончательно решил дело в пользу Скорины. С 1535 года Скорина работал в Праге на службе у короля Фердинанда I врачом и садовником. Точная дата смерти Скорины не установлена, предполагают, что он скончался около 1551 года. На данный момент в мире известно всего 519 книг Скорины. 353 из них находятся в России, 47 — в Украине, по 28 — в Беларуси и Польше, 20 — в Словении, 18 — в Дании, 11 — в Англии и Германии. Белорусские экземпляры можно увидеть в Национальной библиотеке Республики Беларусь, где работает Музей книги. В 1990 году библейские книги Скорины были переизданы в трех томах.

В Республике Беларусь Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. В его честь названы высшие награды страны: медаль и орден.

Его имя носят университет в Гомеле, центральная библиотека, педагогическое училище, гимназия № 1 в Полоцке, гимназия № 1 в Минске, негосударственное общественное объединение «Общество белорусского языка» и др. В разное время имя Франциска Скорины носило пять улиц Минска. Имя Франциска Скорины носят также центральный проспект и улица в Полоцке, улица в агрогородке Колодищи. Именем Франциска Скорины названа малая планета № 3283, открытая советским астрономом Н. Черных. В 2017 году Банк Литвы к юбилею первой книги, изданной Скориной, презентовал памятную монету.

40 минут доклада пролетели незаметно. Конференция, посвященная 500-летию первой белорусской Библии, никого не оставила равнодушным.

А.В. ПОЛЯНСКАЯ, доцент 2-й кафедры внутренних болезней УО «БГМУ»

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