13

сентября 2017 г.

Отборочный тур конкурса «Студент года БГМУ-2017».

Конкурс «Студент года» проводится с целью повышения престижа знаний, развития лидерских качеств и творческого потенциала студенческой молодежи. В конкурсе могут принимать участие студенты, имеющие значительные достижения в учебной (средний балл более 8,0), научно-исследовательской, общественной деятельности, спортивной и культурной жизни нашего университета.

12 сентября в актовом зале университета прошел отборочный тур, на котором оценивалось творчество наших студентов. Факультеты представили своих претендентов: Белаш Алексей (педиатрический факультет, 2-й курс), Емельянов Максим (педиатрический факультет, 3-й курс), Жерко Ирина (лечебный факультет, 5-й курс), Обухович Ольга (лечебный факультет, 4-й курс), Потарусова Анна (стоматологический факультет, 5-й курс), Поух Марта (лечебный факультет, 3-й курс), Пристром Игорь (педиатрический факультет, 3-й курс), Сотникова Вероника (лечебный факультет, 4-й курс) и Юшкевич Екатерина (стоматологический факультет, 3-й курс).

Студентам было предложено подготовить «визитную карточку», продекламировать любимое стихотворение и ответить на вопросы жюри. Оценивались мастерство исполнения, владение аудиторией, умение держаться на сцене, остроумие и чувство юмора.

Ребята достойно представили свои таланты, продемонстрировали высокую эрудицию и умение вести полемику. Финалист конкурса будет определен комиссией после суммарной оценки учебной, научной, общественной деятельности конкурсантов и представит наш университет на городском/республиканском конкурсах «Студент года-2017».

Студенческий клуб

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