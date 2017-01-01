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11 сентября 2017 г.

Минску 950 лет! Поздравление студенческого клуба.

Минску 950 лет!

Накануне юбилея столицы, студенты нашего университета приняли участие в небольшом флешмобе: перед общежитием №10 они выстроились в виде цифры 950.  

«Здравствуй, город, несущий невидимый свет
По извилистым улицам судеб!

Здравствуй, город, которому 950 лет!
Ты встречаешь и знаешь, что будет…»

Такими словами 9 сентября 2017 года начался III фестиваль национальных культур «В кругу друзей!», организованный в честь юбилея столицы на площадке возле торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского г.Минска. В нём приняли участие студенческие творческие коллективы из Белорусского государственного медицинского университета, а также вузов и школ Московского района.

Рядом с концертной площадкой были развернуты выставки национального творчества, где гости могли ознакомиться с рукотворными национальными изделиями. А иностранные студенты из различных университетов смогли обменяться дружескими рукопожатиями и улыбками. В знак дружбы туркменские студенты медицинского факультета иностранных учащихся нашего университета подарили делегации из Санкт-Петербурга сувенир, сделанный своими руками.

Эстрадное объединение «Talent» медицинского факультет иностранных учащихся (режиссер Александр Чугунов) представили палестинский танец «Дабке», а Джавданнежад Мохаммадреза из Ирана исполнил песни о дружбе и о любимой Родине.

Игры, забавы, красивые народные песни и отличное настроение подарили гостям ребята из фольклорного театра «Мед.уні.ца», руководители Ирина Слепцова и Александр Иванович Жук.

Свои творчеством поделились Виолетта Косач (творческая лаборатория «Алхимики», руководитель Илона Сумбулова) и вокальная группа «Кантаре» (руководитель Анастасия Тыновец)

Ведущая программы Ольга Сечко, интерн фармацевтического факультета, на протяжении всего праздника дарила минчанам и гостям теплые слова поздравлений и песни.

От всей студенческой братии желаем минчанам и гостям столицы открывать город Минск для себя с новой, всё более интересной стороны. Минск – это мы! А значит будущее того города в наших руках и в наших сердцах. Терпения, благополучия, спокойствия и уважения на улицах нашего города.
С юбилеем, наш родной и любимый Минск!

Тамара Филиповец, заведующий студенческим клубом


 

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