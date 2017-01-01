11

сентября 2017 г.

С юбилеем, родная столица! Празднование Дня города.

В минувшие выходные наш любимый Минск отпраздновал свой юбилей — 950-летие. Не каждая столица может похвастаться такой внушительной датой. Но несмотря на столь солидный возраст, свой день рождения Минск встретил ярко, красочно, масштабно, став одной огромной концертной площадкой.

Для всех жителей и гостей Московского района столицы, по уже сложившейся традиции, праздничные мероприятия прошли в парке имени М.Я.Павлова. В живописной зеленой зоне была организована работа «Молодежной» интерактивной площадки, на которой прошли мастер-классы от высших учебных заведений, в том числе, и Белорусского государственного медицинского университета.

На площадке БГМУ будущие стоматологи провели для маленьких жителей района мастер-классы как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Волонтеры педиатрического факультета предоставили возможность всем желающим протестировать свое здоровье: измерить артериальное давление, проверить остроту зрения.

Еще одна площадка, в работе которой приняли участие наши студенты, проживающие в общежитиях, развернулась на проспекте Дзержинского у торгово-развлекательного центра «Титан». Здесь проходил студенческий фестиваль национальных культур «В кругу друзей». Импровизированная гостиная и выставка предметов декоративно-прикладного творчества, подготовленная белорусскими и иностранными обучающимися, дала возможность всем желающим прикоснуться как к белорусскому национальному колориту, так и стран востока.

Юбилей Минска – это особый праздник для всех его жителей, отличный повод пожелать любимому городу процветания, а всем минчанам - здоровья и удачи! С юбилеем, Минск и минчане!

Методист высшей категории ОВРМ Гулюк И.М.

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