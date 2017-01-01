 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

11 сентября 2017 г.

С юбилеем, родная столица! Празднование Дня города.

С юбилеем, родная столица!

В минувшие выходные наш любимый Минск отпраздновал свой юбилей — 950-летие. Не каждая столица может похвастаться такой внушительной датой. Но несмотря на столь солидный возраст, свой день рождения Минск встретил ярко, красочно, масштабно, став одной огромной концертной площадкой.

Для всех жителей и гостей Московского района столицы, по уже сложившейся традиции, праздничные мероприятия прошли в парке имени М.Я.Павлова. В живописной зеленой зоне была организована работа «Молодежной» интерактивной площадки, на которой прошли мастер-классы от высших учебных заведений, в том числе, и Белорусского государственного медицинского университета.

На площадке БГМУ будущие стоматологи провели для маленьких жителей района мастер-классы как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Волонтеры педиатрического факультета предоставили возможность всем желающим протестировать свое здоровье: измерить артериальное давление, проверить остроту зрения. 

Еще одна площадка, в работе которой приняли участие наши студенты, проживающие в общежитиях, развернулась на проспекте Дзержинского у торгово-развлекательного центра «Титан». Здесь проходил студенческий фестиваль национальных культур «В кругу друзей». Импровизированная гостиная и выставка предметов декоративно-прикладного творчества, подготовленная белорусскими и иностранными обучающимися, дала возможность всем желающим прикоснуться как к белорусскому национальному колориту, так и стран востока.

Юбилей Минска – это особый праздник для всех его жителей, отличный повод  пожелать любимому городу процветания, а всем минчанам  - здоровья и удачи! С юбилеем, Минск и минчане!

Методист высшей категории ОВРМ Гулюк И.М.


 

 Поделитесь

Минску 950 лет!
11 сентября
Минску 950 лет!
Поздравление студенческого клуба.
 
Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях,
25 августа
Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях,
посвященная Году науки.
 
Подари детям радость.
23 августа
Подари детям радость.
Посещение детского дома семейного типа №26.
 
Лето вместе со студклубом.
8 августа
Лето вместе со студклубом.
Присоединяйтесь!
 
Награждение волонтеров БГМУ
12 июля
Награждение волонтеров БГМУ
на Парламентской ассамблее ОБСЕ.
 
«Светя другим, сгораю сам!»
11 июля
«Светя другим, сгораю сам!»
– студенческие отряды ПО ОО «БРСМ» Белорусского государственного медицинского университета.
 
К 135-летию народного поэта Беларуси Янки Купалы.
7 июля
К 135-летию народного поэта Беларуси Янки Купалы.
Литературный митинг в парке имени Я. Купалы.
 
Студенты БГМУ приняли участие в праздничных мероприятиях,
6 июля
Студенты БГМУ приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.
 

 