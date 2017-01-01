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25 августа 2017 г.

Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях, посвященная Году науки.

Встреча с иностранными студентами, проживающими в общежитиях,

23 августа состоялась встреча, посвященная Году науки в Республике Беларусь, в которой приняли участие студенты медицинского факультета иностранных учащихся, проживающие в общежитиях. Встречу организовали режиссер эстрадного объединения иностранных учащихся «TALЕNT» Чугунов Александр Игоревич, а так же воспитатели общежитий Кожемяко Алла Васильевна и Степаненко Елена Михайловна.

Гостем мероприятия был преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств, магистр педагогических наук Шик Кирилл Иванович.

В ходе занимательной викторины, основа которой была научная, творческая и историческая жизнь Беларуси, иностранные студенты получили массу новой информации: о белорусских ученых, первопечатниках, меценатах. Ребята узнали о местах, которые стоит посетить, находясь в Беларуси – стране с таким богатым культурно-историческим наследием. К удивлению нашего гостя, студенты хорошо воспринимали информацию на белорусском языке.

За активное участие в викторине иностранные студенты получили символические призы. После встречи у всех остались только позитивные эмоции и хорошее настроение! 

Александр Чугунов, режиссер студенческого клуба


 

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