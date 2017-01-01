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23 августа 2017 г.

Подари детям радость. Посещение детского дома семейного типа №26.

Подари детям радость.

Лето и каникулы дружбе не помеха. Студенты, проживающие в общежитии №5, не забывают своих маленьких друзей – воспитанников детского дома семейного типа № 26, расположенного по ул. Я. Брыля, д.22, с которыми дружат уже не первый год.

Ребята собрали одежду, мягкие игрушки и вручили детям в качестве подарков к новому учебному году. В теплой беседе, во время чаепития, ребятишки рассказали, как провели летние каникулы, а также о том, что у них появилась новая девочка Карина – самая маленькая из всех воспитанников. Дружеское общение, тепло взаимоотношений нужны не только детям. Это нужно каждому человеку.

Кожемяко А.В., воспитатель общежития №5


 

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