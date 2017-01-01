8

августа 2017 г.

Лето вместе со студклубом. Присоединяйтесь!

Летние месяца – период для ярких эмоций и новых знакомств. И в то время, как белорусские студенты активно путешествуют по ближнему и дальнему зарубежью, иностранные студенты БГМУ успешно знакомятся с историей и культурой Беларуси. Так, на прошедшей неделе в рамках плана работы студенческого клуба с иностранными учащимися в летний период, прошел ряд мероприятий.

В первый августовский денек студентам-иностранцам была предложена экскурсия в музей Великой Отечественной Войны. Музейный комплекс удивил учащихся своим размахом и количеством экспонатов – от личных вещей солдат до техники времен Второй мировой войны. А реалистичные диорамы позволили полностью погрузиться в атмосферу жесточайших боев, проходивших на белорусской земле.

3 августа череду мероприятий продолжил мастер-класс по аэродизайну. Под руководством Иллоны Леонидовны Сумбуловой ребята научились делать из воздушных шаров фигурки различных растений и животных. На первый взгляд детское занятие пришлось по душе студентам-медикам. Довольные, они разошлись по домам в нарядных венках и с букетами цветов из воздушных шаров.

На этом разнообразие мероприятий студенческого клуба не заканчивается.

8 августа в 18 00 всех желающих мы приглашаем в фойе главного корпуса на мастер-класс по традиционным народным танцам. Вход свободный! Ждем вас!

Студенческий клуб

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