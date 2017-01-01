6

июля 2017 г.

Студенты БГМУ приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

3 июля 2017 года у обелиска «Минск – город-герой» состоялся военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости Республики Беларусь.

Финальной частью парада стал массовый номер «Красуй, Беларусь!».

Под руководством преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Олешкевич Елены Анатольевны в мероприятии приняли участие более 50 студентов университета. Понимая всю важность события, участники на протяжении трех недель, невзирая на сложные погодные условия и достаточно трудоемкие репетиции, профессионально выполняли указания режиссеров и постановщиков номера. Те, в свою очередь, отметили, что БГМУ является одним из самых организованных ВУЗов страны.

Вечером у обелиска «Минск – город-герой» состоялся праздничный гала-концерт Республиканской общественно-культурной акции «Беларусь маладая мая!». На открытии гала-концерта были задействованы более 50 студентов нашего ВУЗа, которые выступали под музыкальное сопровождение группы PROвокация с номером «Зажигает Молодёжь». Как отметили организаторы, энергичный танец в исполнении студентов поднял настроение присутствующим, зарядил положительными эмоциями на весь концерт.

Все студенты БГМУ, задействованные в праздновании Дня Независимости, остались довольны своим выступлением, выразили желание и в дальнейшем принимать участие в мероприятиях государственного уровня.

Начальник спортивного клуба Шабуня Александр Романович выражает благодарность проректору по воспитательной работе Маркауцану Павел Викторович и деканам факультетов за создание оптимальных условий в период сдачи летней экзаменационной сессии для студентов, принимавших участие в мероприятиях государственного уровня, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

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