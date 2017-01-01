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12 июля 2017 г.

Награждение волонтеров БГМУ на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Награждение волонтеров БГМУ

12 июля волонтеры Белорусского государственного медицинского университета и других ВУЗов г. Минска, участвовавшие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, были приглашены в Палату Представителей Республики Беларусь.

В торжественной обстановке, в Овальном зале Дома правительства председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Павлович Андрейченко лично поблагодарил всех волонтеров за помощь секретариату Палаты представителей в обеспечении работы прошедшего мероприятия.

Всем волонтерам были вручены сертификаты и памятные подарки.

В ответном слове представители всех ВУЗов высказали благодарность за возможность принять участие в таком масштабном и престижном событии международного уровня.

Елена Клюй, к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии.


 

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