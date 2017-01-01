11

июля 2017 г.

«Светя другим, сгораю сам!» – студенческие отряды ПО ОО «БРСМ» Белорусского государственного медицинского университета.

Организация вторичной занятости молодёжи является приоритетным направлением государственной молодёжной политики Республики Беларусь. Сегодня в студенческих отрядах можно найти работу, как на летний период, так и в течение всего года.

Штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ» нашего университета в 2017 году провёл активную работу по привлечению студентов для трудоустройства: с марта месяца проводились многочисленные акции: «ТрудКрут», «Выбираем студотряд», «День открытых дверей», где каждый желающий мог ознакомиться с имеющимися вакансиями и оставить заполненную анкету.

Этим летом на базе штаба трудовых дел ПО ОО «БРСМ» Белорусского государственного медицинского университета функционируют два строительных отряда «им. С.М.Будённого» и «Гвардеец-1», которые работают на стройке лабораторного корпуса.

На базе штаба трудовых дел ПО ОО «БРСМ» также сформировано 3 педагогических отряда: «Панацея», «Гиппократ» и отряд «имени В.А.Леонова», которые трудятся в детском лагере «Спутник».

Работают и три добровольческих отряда: «Приемная комиссия-1», «Приемная комиссия-2», «Гвардеец-2». Добровольческий отряд «Гвардеец-2» осуществляет свою деятельность в общежитиях №5 и №6.

Трудоустройство в составе студенческих отрядов является приоритетным направлением работы ПО ОО «БРСМ» Белорусского государственного медицинского университета. Заинтересованность в данном направлении студентов повышается из года в год.

Студенческие отряды – это бесценный опыт работы в коллективе, шанс отлично заработать и проявить себя. В сердцах студотрядевцев останется очень много интересных воспоминаний, а также хороших и верных друзей.

Ольга Туровец, секретарь ПО ОО «БРСМ» БГМУ

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