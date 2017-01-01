7

июля 2017 г.

К 135-летию народного поэта Беларуси Янки Купалы. Литературный митинг в парке имени Я. Купалы.

Творчество Янки Купалы от первой и до последней строчки принадлежит Беларуси и ее национальной культуре. Произведения поэта стали своеобразным мостом, который соединил белорусскую культуру с культурой мировой. Они переведены почти на 100 иностранных языков и заслужили мировое признание.

Празднование юбилея белорусского классика станет международным и охватит страны, связанные со страницами биографии поэта: Россию, Польшу, Грузию, Украину, Словакию. Центром Купаловского года станет Минск, в котором Песняр прожил зрелые годы своей жизни и где написал одни из лучших своих произведений. Праздники поэзии, театрально-литературные акции, выставки - все это к 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы.

7 июля, в день рождения классика белорусской литературы, в парке имени Я. Купалы прошел литературный митинг «Палымянае сэрца паэта», в котором приняли участие и представители трудового коллектива БГМУ.

Открыл цикл праздничных мероприятий Министр культуры Республики Беларусь Светлов Борис Владимирович, который зачитал поздравление Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и возложил корзину цветов к памятнику великого поэта. В центре столицы, в парке имени Янки Купалы, сегодня звучат стихи поэта на родном языке в исполнении заслуженных деятелей культуры и артистов театра.

Вы кажаце...

Вы кажаце: надта пяю я нявесела,

Пацехаў нiякiх не бачу ў людзей...

Пакiньце смяяцца! Вас праўда не ўсцешыла,

Няпраўды ж не знаю ў душы я сваей.

Як пеў я дагэтуль, так пець не сцураюся,

Жальбою маркоцячы песню сваю;

Я ў долю народа свайго узiраюся

I толькi аб гэтым для вас тут пяю.

Няхай свет пазнае ўсе песнi бяздольнiка,

Хай вораг-мучыцель дрыжыць з праўды слоў,

Быць вольным хай родзяцца думкi ў нявольнiка,

Хай быць чалавекам захоча брат мой.

Я. Купала, 1906 г.

Отдел воспитательной работы с молодежью

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