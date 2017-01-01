6

июля 2017 г.

Волонтеры Белорусского государственного медицинского университета на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

5 июля в Минске начала работу 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В работе сессии принимает участие 700 гостей, в том числе 300 парламентариев более чем из 50-и стран мира.

В рамках ассамблеи организована работа трех общих комитетов: по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по политическим вопросам и безопасности. Данная сессия посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

40 преподавателей и студентов Белорусского государственного медицинского университета выступают в роли волонтеров на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Они оказывают консультативную и медицинскую помощь гостям и парламентариям в аэропорту и гостиницах Минска. Для наших волонтеров это большая ответственность - представлять университет на мероприятии государственного уровня, а также прекрасная возможность получить опыт организаторской работы и коммуникативного общения.

О.Л.Поболь-Солонко, ассистент кафедры глазных болезней

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