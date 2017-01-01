4

июля 2017 г.

3 июля – День Независимости Республики Беларусь – главный праздник нашей государственности.

3 июля вся страна празднует День Независимости Республики Беларусь В этот день мы особо чествуем героев фронта и тыла Великой Отечественной войны, которые своим беспримерным подвигом защитили свободу нашей Родины. Отдать дань уважения и отметить главный праздник страны в Минске пришли десятки тысяч людей.

Традиционно праздничные мероприятия начались на проспекте Победителей у музея Великой Отечественной войны. Парад военной техники и самолетов продолжился показом достижений народного хозяйства и выступлением молодежи: спортсменов и творческих коллективов города. Среди участников красочного хореографического представления «Красуй, Беларусь» было задействовано более 70-и студентов Белорусского государственного медицинского университета, в том числе, участники хора «Доминанта».

Затем праздник продолжился на районных площадках, парках и площадях города. В парке имени М.Я.Павлова концертная программа началась в 13.00. Выступления многочисленных творческих коллективов сменяли друг друга.

Поздравления с Днем Независимости всем присутствующим подарили участники студенческого клуба нашего университета.

Ведущая праздничной программы – выпускница фармацевтического факультета Ольга Сечко, режиссер – Илона Сумбулова. В программе прозвучали песни в исполнении Дарьи Новицкой – участницы творческой лаборатории «Алхимики», а также вокальной группы «Кантаре» – руководитель Анастасия Тыновец. Виртуозной игрой на саксофоне порадовала студентка 4-го курса лечебного факультета Юля Голубчик.

Тепло и радушно встретили зрители выступление фольклорного театра «Мед.унi.ца» – руководитель Ирина Слепцова. Многочисленные концерты этого коллектива на площадках района всегда вносят задор и веселье. Под зажигательные ноты народных мелодий зрители активно аплодировали, подпевали и даже подтанцовывали. Ведь белорусская народная песня в прекрасном исполнении – это всегда праздник. Ребята завершили своё выступление песней «Беларусь» в исполнении Ольги Сечко.

Продолжением праздника стал гала-концерт «Беларусь мая маладая…», который состоялся у музея Великой Отечественной войны. По окончании концерта прошла республиканская акция «Споем гимн вместе». Среди многих других коллективов в акции принял участие студенческий хор «Доминанта» – руководитель Акулич Екатерина.

Кульминацией праздника стал салют, раскрасивший небо Минска волшебным союзом огня и музыки.

От всей души поздравляем всех жителей и гостей нашей страны с Днём Независимости Республики Беларусь, желаем мирного неба, счастья, здоровья и процветания.





Филиповец Тамара, заведующий студенческого клуба,

Сапотницкий А.В., ассистент 1-й кафедры детских болезней

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