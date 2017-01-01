21

июня 2017 г.

Туркменские слушатели совершили путешествие со своим преподавателем по маршруту Минск-Курган Славы – Хатынь - спортивный комплекс Силичи.

8 июля 2017г. туркменские слушатели группы № 8 факультета довузовской подготовки совершили со своим преподавателем, доцентом кафедры медицинской и биологической физики Ивановым А.А., путешествие по маршруту Минск-Курган Славы – Хатынь - спортивный комплекс Силичи.

Слушатели поднялись на вершину Кургана, познакомились с образцами военной техники, установленными у его подножия. Как известно, мемориальный комплекс «Курган Славы» – величественный памятник, который находится на 18 километре Московского шоссе. Этот Курган возведен в память о грандиозной военной операции «Багратион», в результате которой территория Беларуси была полностью освобождена от гитлеровских захватчиков. В основании Кургана замурована капсула с наказом потомкам – быть патриотами своей Родины и свято хранить дружбу народов, в том числе белорусского и туркменского народов. Слушатели из Туркмении отметили, что этот наказ выполняется и в их стране. Во многих, в том числе и небольших городах, на главных площадях горит Вечный огонь. Слушатели были также очарованы белорусской природой и видами, которые открывались с вершины Кургана.

Слушатели посетили также мемориальный комплекс «Хатынь» – памятник сотням уничтоженных фашистами белорусских деревень, который стал символом страданий гражданского населения в годы войны

Визитной карточкой Беларуси стали современные горнолыжные комплексы, построенные в живописных холмистых местностях. Один из них – Республиканский горнолыжный комплекс «Силичи» – слушатели посетили по пути из Хатыни в Минск. Здесь есть все для активного отдыха: сложные трассы для профессионалов и учебные склоны для новичков, развитая инфраструктура. Поэтому слушатели, будущие студенты, выразили желание посетить этот комплекс в зимнее время.

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