2

июня 2017 г.

Праздник в подарок. Волонтёров педиатрического факультета и СТЭМ «Биолакт» в социально-педагогическом центре Московского района.

Мне кажется, что у каждого, независимо от того, сколько неприятностей у него будет во взрослой жизни, должно быть счастливое детство, которое можно вспомнить.

Джин Уэбстер, американская писательница

1 июня дети всего мира, от мыса Горн до мыса Челюскин, от острова Кэролайн до Алеутского архипелага, задорно смотрят в глаза взрослым, как будто бы проверяя, не забыли ли все эти скучные дяди и тёти, что сегодня их — детский — день! И если для маленьких карапузов это просто славный праздник в начале лета, то для взрослых — ещё одно напоминание о том, что эти маленькие человечки — самое хрупкое и самое ценное, что есть в нашей жизни.

Звонкий смех, озорные улыбки, счастливые лица мальчишек и девчонок — вот, что можно было наблюдать в первый летний день на площадке социально-педагогического центра Московского района. Не обошлось это без будущих детских докторов — волонтёров педиатрического факультета и СТЭМ «Биолакт», которые решили устроить малышам настоящий праздник. Квест «Сказочный водоворот» ребятам помогали пройти любимые анимационные персонажи, с которыми можно было сыграть в «Комический футбол», потанцевать и смастерить волшебные ключики. Своим прекрасным настроением, зажигательными танцами и звонким смехом дети разогнали тучи и не позволили дождю испортить праздник.

Праздник, организованный для детей, не оставил равнодушными и взрослых: глаза будущих педиатров загорались всё ярче с каждой минутой, проведённой рядом со счастливыми малышами.

Студентка группы 2504 педиатрического факультета, Клюева Ольга

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