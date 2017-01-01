 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

2 июня 2017 г.

Праздник в подарок. Волонтёров педиатрического факультета и СТЭМ «Биолакт» в социально-педагогическом центре Московского района.

Праздник в подарок.

Мне кажется, что у каждого, независимо от того, сколько неприятностей у него будет во взрослой жизни, должно быть счастливое детство, которое можно вспомнить.
Джин Уэбстер, американская писательница

1 июня дети всего мира, от мыса Горн до мыса Челюскин, от острова Кэролайн до Алеутского архипелага, задорно смотрят в глаза взрослым, как будто бы проверяя, не забыли ли все эти скучные дяди и тёти, что сегодня их — детский — день! И если для маленьких карапузов это просто славный праздник в начале лета, то для взрослых — ещё одно напоминание о том, что эти маленькие человечки — самое хрупкое и самое ценное, что есть в нашей жизни.

Звонкий смех, озорные улыбки, счастливые лица мальчишек и девчонок — вот, что можно было наблюдать в первый летний день на площадке социально-педагогического центра Московского района. Не обошлось это без будущих детских докторов — волонтёров педиатрического факультета и СТЭМ «Биолакт», которые решили устроить малышам настоящий праздник. Квест «Сказочный водоворот» ребятам помогали пройти любимые анимационные персонажи, с которыми можно было сыграть в «Комический футбол», потанцевать и смастерить волшебные ключики. Своим прекрасным настроением, зажигательными танцами и звонким смехом дети разогнали тучи и не позволили дождю испортить праздник.

 
 

Праздник, организованный для детей, не оставил равнодушными и взрослых: глаза будущих педиатров загорались всё ярче с каждой минутой, проведённой рядом со счастливыми малышами.

Студентка группы 2504 педиатрического факультета, Клюева Ольга


 Поделитесь

Три выстрела и все в цель
2 июня
Три выстрела и все в цель
– «Господин Борщевский» идет в полуфинал.
 
Семейный спортивный фестиваль «Старт поколений»
1 июня
Семейный спортивный фестиваль «Старт поколений»
– традиция, которая объединяет взрослых, подростков и детей.
 
«Семья года 2017»
30 мая
«Семья года 2017»
- праздничное мероприятие в рамках Международного Дня семьи.
 
«Забег тысячи сердец»
29 мая
«Забег тысячи сердец»
- участие студентов и сотрудников БГМУ в благотворительной акции.
 
«Безопасность в летний период на воде и на отдыхе»
26 мая
«Безопасность в летний период на воде и на отдыхе»
- открытый диалог.
 
Табакокурение: современный взгляд на проблему.
23 мая
Табакокурение: современный взгляд на проблему.
Использование электронных сигарет: эволюция никотинозависимости.
 
Спешим делать добро!
23 мая
Спешим делать добро!
Участие в проведении благотворительной акции.
 
Будущие иностранные Айболиты о русской детской литературе.
12 мая
Будущие иностранные Айболиты о русской детской литературе.
Международный конкурс проектных работ на русском языке.
 

 