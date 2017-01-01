2

июня 2017 г.

Три выстрела и все в цель – «Господин Борщевский» идет в полуфинал.

Вот и миновал бурный период майских игр КВН, где команда КВН БГМУ «Господин Борщевский» заявил себя сразу в трех лигах: Открытая лига КВН БГУ, Минская Премьер лига, ну и, конечно же, Телевизионная Международная лига, игры которой можно посмотреть по телеканалу «Беларусь-2». Сразу стоит сказать, что команда «Господин Борщевский» достойно показала себя во всех трех лигах (игры ¼ финала) и прошла в полуфинал, а это значит, что дальше предстоит работать еще больше, чтобы смешить зрителей новым и оригинальным юмором на высоком уровне.

А теперь коротко о каждой игре «Господина Борщевского», сыгранной в мае 2017 года. Начнем с телевизионной Международной лиги, ведущим и редактором которой является участник команды «КВН БГУ», дважды чемпион международного союза КВН, Леонид Купридо. Всего в ¼ финала сыграли 22 команды КВН из разных уголков постсоветского пространства: белорусы, представители российских городов, украинцы, казахи и даже израильтяне, приехавшие прямиком из Иерусалима.

22 команды показывали себя на сцене концертного зала «Минск» в течение четырех дней: 10, 11, 22 и 23 мая. Из представленных 22-х, в полуфинал попали лишь12 наиболее достойных команд КВН, минские ребята также не оказались в числе аутсайдеров и смогут побороться за право показать себя в финале телевизионной Международной лиги КВН.

22 мая, вместе с «Господином Борщевским» сцену делили еще пять команд: «Снегири» (Университет ИТМО, Санкт-Петербург), «Целиноград» (Астана), «Сборная КубГАУ» (Краснодар), «Академия Народного Хозяйства (Санкт-Петербург) и сборная «Крапива» из Иерусалима. Два фаворита выделились сразу – это команда из Астаны («Целиноград») и сборная из Санкт-Петербурга («Академия Народного Хозяйства»), а вот кто станет третьим полуфиналистом, «Крапива» или же «Господин Борщевский», которые шли наравне до самой последней минуты, оставалось загадкой даже для самого жюри. Тем не менее, усердная подготовка команды, ежедневные репетиции, бессонные ночи и, конечно же, поддержка зала сделали свое дело – с отрывом в 0,6 балла минские КВН-щики обогнали в юмористической гонке израильтян. Увидеть это все своими глазами можно будет уже 18 июня в 18.40 на телеканале «Беларусь-2». А пока перейдем к следующей игре.

Открытая лига КВН БГУ. 16 мая команда КВН «Господин Борщевский», отыграла ¼ финала и также прошла в полуфинал с отрывом в 2 балла от победителей игры, команды КВН «Дети Тьюринга» (БГУ), заняв третье место. Здесь на выход в полуфинал рассчитывали девять команд, в основном представляющие студенческую молодежь. Напряженная борьба длилась более двух часов, на протяжении которых было сыграно три конкурса: приветствие, разминка и музномер, оценки за которые составили общий рейтинг команд и определили их дальнейшую судьбу. «Господин Борщевский» держался в лидерах от начала и до конца игры, уверенно зачитывая шутки и показывая свои миниатюры, в следствие чего оказались немного смешнее и удачливее некоторых других команд, «вылетевших» на данном этапе игр.

Практически не успев перевести дух, 24 мая ребят ждала еще одна игра - в ¼ финала Минской Премьер лиги, времени и сил на подготовку которой, можно сказать, совсем не оставалось. Поэтому последняя майская игра оказалась для команды не такой удачной, как две предыдущие: оказавшись на четвертом месте и уступив команде «Интенсив», последней из прошедших в полуфинал, почти балл, ребята сошли с дистанции. Однако это продлилось недолго: уже через пару дней редакторы Премьер лиги объявили о доборе двух команд в полуфинал, одной из которых стал «Господин Борщевский». В целом игра прошла не совсем так, как рассчитывали сами КВН-щики, но тем не менее, «Господин Борщевский» в полуфинале и Минской Премьер лиги, с чем мы их и поздравляем!

Поставленные цели достигнуты. Впереди полуфинальные игры, еще более важные, чем все предыдущие, а это значит, что лето будет действительно жаркое, по крайней мере для ребят из команды КВН «Господин Борщевский».

Команда КВН «Господин Борщевский» выражает глубокую признательность руководству БГМУ в лице Сикорского Анатолия Викторовича, деканату лечебного факультета в лице декана Волотовского Алексея Игоревича, профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации студентов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» и его председателю Гиндюку Андрею Владимировичу.

Также команда КВН «Господин Борщевский» благодарит медицинский центр «Нордин» и особая благодарность выражается доктору Сайкову.

Поделитесь