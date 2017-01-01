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1 июня 2017 г.

Семейный спортивный фестиваль «Старт поколений» – традиция, которая объединяет взрослых, подростков и детей.

Семейный спортивный фестиваль «Старт поколений»

27 мая на спортивной базе Белорусского государственного университета прошел спортивный праздник «Старт поколений», целью которого стало содействие развитию массового физкультурно-спортивного движения, пропаганда ценностей здорового образа жизни среди студентов и сотрудников. 

В данном мероприятии приняли участие 7 столичных ВУЗов, которые были представлены командами из студентов и сотрудников с детьми. Программа соревнований включала ряд состязаний: бег 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание (муж.), отжимания (жен.), сгибание-разгибание туловища из положения сидя (дети), дартс,  броски теннисного мяча в цель, прыжки через скакалку, передачи волейбольного мяча, фигурная езда на велосипеде, стритбол (студенты), конкурс на ловкость «клад», в конце мероприятия была проведена комбинированная эстафета.

В результате упорной борьбы команд сборная БГМУ заняла 3 место, уступив команде БГУ (1 место) и БГУКИ (2 место).

Поздравляем!

Кафедра физического воспитания и спорта, спортивный клуб.


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