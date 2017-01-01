30

мая 2017 г.

«Семья года 2017» - праздничное мероприятие в рамках Международного Дня семьи.

Каждая семья, каждая национальность имеет свои культурные традиции и обычаи, которые оберегаются и передаются из поколения в поколение. И какими бы разными они ни были, для всех ясно одно: семья – главная ценность в человеческой жизни и связующее звено между поколениями.

В продолжение доброй традиции сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета и отдела ЗАГС администрации Московского района города Минска 29 мая состоялось праздничное мероприятие «Семья года 2017», посвященное Международному дню семьи. На нем присутствовали обучающиеся из Беларуси, России, Литвы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и даже из Эквадора.

Праздник открыла хозяйка Дворца бракосочетания Наталья Николаевна Филимонова, начальник отдела ЗАГС администрации Московского района г.Минска.

Наталья Александровна Кибик, начальник отдела воспитательной работы с молодежью, обратилась к гостям с приветственным словом и вручила Наталье Николаевне благодарственное письмо ректора Белорусского государственного медицинского университета.

Главные участники мероприятия – 6 молодых семей обучающихся, подготовили интересные трогательные презентации о свадебных обычаях и традициях, которые не оставили равнодушными присутствующих.

В числе почетных гостей присутствовала семья проректора по воспитательной работе Павла Викторовича Маркауцана. В заключение праздника он щедро поделился с молодыми семьями своим жизненным опытом и дал ценные советы.

Творческое поздравление для присутствующих подготовили коллективы студенческого клуба БГМУ, а сладкое угощение для гостей – профком студентов.

Праздничные мероприятия для студенческих семей в рамках работы клубного объединения «Молодая семья» способствуют формированию у молодежи позитивного отношения к браку и семейной жизни, повышению престижа современной семьи.

Педагоги социальные сектора социально-педагогической и психологической работы

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