29

мая 2017 г.

«Забег тысячи сердец» - участие студентов и сотрудников БГМУ в благотворительной акции.

Последние майские выходные выдались не только по-летнему жаркими, но и необычайно «сердечными». Тысячи людей, неравнодушных к проблемам детей с врожденными и приобретенными заболеваниями сердца и сосудов, вышли 27 и 28 мая на улицы, чтобы пробежать по закольцованному «сердечному» маршруту и тем самым перечислить деньги в Республиканский научно-практический центр детской хирургии.

В преддверии Международного дня защиты детей 27 мая в 12.00 у культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» состоялся официальный старт мероприятия. Для участников акции был разработан специальный закольцованный «сердечный» маршрут, протяженность которого составила 1,1 км. Каждый участник забега самостоятельно выбирал количество кругов.

Маршрут в форме сердца вместе с министром здравоохранения Валерием Анатольевичем Малашко, первым заместителем министра Дмитрием Леонидовичем Пиневичем, директором РНПЦ «Детской хирургии» Константином Викентьевичем Дроздовским на площадке «Минск-Арена», а на стадионе университета вместе с ректором Анатолием Викторовичем Сикорским преодолели студенты и сотрудники нашего университета. Все участники акции независимо от результата получили памятные медали.

«Забег тысячи сердец» - это первая массовая благотворительная акция в помощь детям. Мы верим, что «сила тысячи сердец» поможет маленьким сердечкам!

Методист высшей категории ОВРМ Гулюк И.М.

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