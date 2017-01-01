26

мая 2017 г.

«Безопасность в летний период на воде и на отдыхе» - открытый диалог.

Вскоре приближается самая горячая пора года – лето. Сотни людей устремляются на отдых: в лес, парки, на дачи, к водоемам. Отдых – это прекрасно, однако, именно в летний период времени мы можем столкнуться с множеством непредвиденных ситуаций. Все знают, что переходить улицу нужно на зелёный свет, со спичками играть опасно, а в воде многие ведут себя беспечно, забывая, что вода несет опасность.

24 мая первичной организацией Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Белорусского государственного медицинского университета был проведён открытый диалог на тему «Безопасность в летний период на воде и на отдыхе». В качестве эксперта выступил старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, тренер сборной по плаванию, председатель первичной организации ОСВОД нашего университета – Ванда Елена Сергеевна.

Елена Сергеевна, в рамках данного диалога, озвучила, что в 2016 г. в нашей стране утонуло 127 человек, спасателями и активистами ОСВОД было спасено 396 человек. Ванда Е.С. рассказала как правильно вести себя на воде в летнее время и об оказании первой помощи пострадавшим.

Большинство несчастных случаев в летний период связаны с солнечным и тепловым ударами, а также несоблюдение правил безопасности при купании в водоемах.

Основная причина несчастных случаев при купании — недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике.

Чаще всего к трагедии на воде приводят такие причины, как:

• состояние алкогольного опьянения,

• заплывы на дальние дистанции,

• купание в штормовую погоду,

• переохлаждение организма,

• мышечные судороги,

• разрывы надувных плавсредств,

• отсутствие присмотра за детьми,

• прыжки с высоты.

Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально оборудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства.

Практика проведения открытых диалогов является наиболее эффективным средством получения новых знаний: возможность задать вопрос, получить на него квалифицированный ответ, самому стать участником дискуссии – важный аспект распространения информации среди молодёжи.

Фроленко Дмитрий, студент 1434 гр. лечебного факультета

Поделитесь