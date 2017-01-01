23

мая 2017 г.

Табакокурение: современный взгляд на проблему. Использование электронных сигарет: эволюция никотинозависимости.

Ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака (ВДБТ), привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака. Тема Всемирного дня без табака 2017 г. — "Табак – угроза для развития".

Успешная борьба с табачной эпидемией приносит пользу всем странам, прежде всего, за счет защиты их граждан от вредных последствий употребления табака и снижения экономических потерь для национальной экономики. ВОЗ призывает страны придавать первостепенное значение усилиям по борьбе с табаком и активизировать их в рамках мер по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она считается одной из наиболее эффективных мер для содействия достижению задачи 3.4 цели в области устойчивого развития, которая состоит в уменьшении к 2030 г. на треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) по всему миру, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и хроническую обструктивную болезнь легких. Укрепление осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах представляет собой дополнительную задачу для правительств, занимающихся разработкой мер по обеспечению устойчивого развития на национальном уровне.

В УО «Белорусский государственный медицинский университет» проводятся различные мероприятия, приуроченные к этой дате. 2017 год не стал исключением: на кафедре эпидемиологии был проведен круглый стол, посвященный тематике табакокурения.

В рамках данного мероприятия был затронут исторический аспект проблемы, рассмотрена позиция ВОЗ по данной тематике, подробно освещены методы борьбы с табакокурением в разных странах, изложенны медицинские аспекты вреда табакокурения для детей и беременных женщин. Кроме того, опираясь на современные научные исследования, студентами активно обсуждался вопрос использования электронных сигарет и возможные последствия их массового применения.

Студентами педиатрического факультета 2404 группы был подготовлен материал по современным методам лечения никотинозависимости, обсуждался вопрос вакцинопрофилактики курения.

Тематическая беседа сопровождалась демонстрацией презентаций и видеороликов с применением мультимедийных средств.

Каждый студент смог поучаствовать в дискуссии, задать интересующие вопросы преподавателю и получить подробные ответы.

М.А. Шилова, ассистент кафедры эпидемиологии, студенты группы № 2404 педиатрического факультета

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