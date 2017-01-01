23

мая 2017 г.

Спешим делать добро! Участие в проведении благотворительной акции.

Помогать сохранить здоровье людям – удел медицинских работников. Студенты Белорусского государственного медицинского университета готовят себя к этой миссии на протяжении всего обучения. Все проводимые благотворительные акции находят отклик в их душе.

22 мая 2017 года студенты-медики, проживающие в общежитии №10, приняли участие в проведении благотворительной акции по сбору средств на приобретение оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей раннего возраста в ГУ «РНПЦ детскай хирургии».

В здании общежития с 21.00 до 21.30 была отключена электроэнергия, за исключением блоков, из освещенных окон которых была образована подсветка в форме сердца. Таким образом, наши студенты смогли привлечь внимание общественности к данному проекту. Надеемся, что этот небольшой вклад поможет спасти жизнь маленьким пациентам.

Воспитатели общежития №10

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