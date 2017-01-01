12

мая 2017 г.

Будущие иностранные Айболиты о русской детской литературе. Международный конкурс проектных работ на русском языке.

Международный конкурс проектных работ на русском языке студентов-иностранцев «Мое восприятие К.И. Чуковского» состоялся на площадке Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 5 мая 2017 года.

Международный конкурс проектных работ иностранных учащихся стал уже традиционным событием. Третий год подряд кафедра русского языка как иностранного Гродненского государственного университета имени Я. Купалы организовывает и проводит на высшем уровне данное мероприятие, расширяя круг участников.

Конкурс имеет огромное обучающее и воспитательное значение, предоставляет уникальную возможность учащимся из других стран реализовать свои творческие способности, выразить свою позицию по отношению к актуальным вопросам современности, развить коммуникативные навыки, формировать деловую активность, а также профессиональные компетенции.

В 2017 году международный конкурс проектов был приурочен к 135-летию со дня рождения русского поэта, публициста, литературоведа и детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. Тема конкурса называлась: «Мое восприятие К.И. Чуковского». Участие в конкурсе приняли 22 иностранных учащихся изразныхвузов страны: УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», УО «Белорусский государственный медицинский университет», УО «Гродненский государственный медицинский университет», УО «Гродненский государственный аграрный университет».

Впервые конкурс проектных студенческих работ приобрел окраску онлайн благодаря усилиям Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь и лично ведущего специалиста Ипатьевой Н.И. Стоит заметить, что с Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь БГМУ сотрудничает довольно плодотворно, создавая и воплощая в жизнь огромное количество образовательных проектов. В этом году иностранные студенты нашего вуза с особой гордостью защищали свои работы в стенах Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Работы студентов отражали своеобразие чувственного восприятия творчества К.И. Чуковского, демонстрировали глубокий аналитический подход к разработке тем, удивляли креативностью, яркостью идей и непосредственностью изложения материала.

Белорусский государственный медицинский университет представляли шесть проектов иностранных студентов: из Ливана, Узбекистана, Туркменистана, Российской Федерации. По итогам конкурса дипломом I степени был награжден Алзайлаа Хасан (проект«Синдром профессионального выгорания», научный руководитель. Мельникова Т.Н.), дипломом II степени – Анваров Азамбек (проект «Мотивация успеха», научный руководитель Мельникова Т.Н.), дипломом III степени - Дарашкевич Любовь Олеговна и Каптюг Ванда Игоревна (проект «Современный Айболит», научный руководитель Мельникова Т.Н.), а также Гурбангелдиева Айджемал (проект «Добрый доктор Айболит», научный руководитель Поповская К.А.). Всем студентам были вручены сертификаты участников.

Руководитель студенческого научного кружка «Слово», преподаватель Поповская К.А.

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