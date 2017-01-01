11

мая 2017 г.

9 мая – Праздник Великой Победы Праздничное мероприятие в парке имени М.Я.Павлова.

9 мая традиционно во всех городах Беларуси прошли праздничные мероприятия в честь очередной годовщины Великой Победы. Сотни тысяч людей пришли отдать дань уважения героям фронта и тыла и встретить уже 72-й мирную весну. В Московском районе Минска на праздничных мероприятиях в парке имени М.Я.Павлова, несмотря на прохладную погоду, было многолюдно.

На сцене около живописного берега реки и исторического родника выступали творческие коллективы нашего университета. Студенты стоматологического факультета Елизавета Гончарова и Илья Дьячук представили зрителям романс Ниночки из кинофильма «Мы из будущего».

Студентка педиатрического факультета Юлия Голубчик исполнила попурри из песен военных лет.

Композиции военной и народной тематики представил фольклорный театр «Мед.унi.ца» под управлением Ирины Слепцовой и Александра Жука.

Рядом был развернут стенд университета в рамках информационно-профилактического проекта «На пути к крепкому здоровью» (автор и координатор – заместитель декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета БГМУ Ольга Римик).

Ветеранам и всем желающим наши студенты измеряли артериальное давление, оценивали остроту зрения по специальным таблицам, измеряли рост.

Гости праздника могли получить консультацию по основам здорового образа жизни: как правильно питаться, как сберечь зрение и как сохранять хорошее настроение и бодрость не только в праздничные дни, но и всегда.

Также школьникам и их родителям представляли наш ВУЗ, рассказывали о его факультетах, специальностях и достижениях. Поток желающих пройти такое обследование и познакомиться с БГМУ не иссякал целый день.

Выступления проходили также на сценической площадке «Привал Теркина». Здесь была воссоздана атмосфера военных лет: военные палатки с вооружением, крыши из еловых веток, передвижной кинопункт. И конечно же сцена: ведь именно выступления многочисленных артистических бригад на фронтах Великой Отечественной помогали воинам сохранять боевой дух и приближать победу. И сегодня, отдавая дань памяти нашим героическим предкам, снова звучали песни военных лет от творческого коллектива общежития №10.

Чарующие мелодии баяна в исполнении руководителя группы «Альтанка» Ларисы Живалевской заставляли зрителей и грустить под лирические мотивы и пускаться в пляс под зажигательную польку.

Студенты Анна Ачеповская и Денис Смирнов проникновенно исполнили знакомые всем мелодии. Звучали громкие аплодисменты, благодарные зрители восклицали: «Браво!» и «Спасибо!». Финальная песня «День Победы» в исполнении Дениса Смирнова подвела итог прекрасному выступлению творческих коллективов нашего университета.

А.В.Сапотницкий, ассистент 1-й кафедры детских болезней

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