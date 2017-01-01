6

мая 2017 г.

Подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны посвящается… Вечер Памяти.

Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже много времени, но боль утрат по-прежнему не ослабевает. Память народная сильна.

Члены клуба «Интернационалист» кафедры белорусского и русского языков – а это белорусские и иностранные студенты и курсанты, сотрудники кафедры – организовали и провели 3 мая 2017 года Вечер Памяти «Подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной войны». Это был вечер воспоминаний очевидцев того страшного времени, вечер напоминаний о подвиге и доблести нашего старшего советского поколения.

Открыли вечер гости из Белорусского государственного экономического университета торжественным «Гимном белорусского общественного объединения ветеранов». Саевич Константин Фёдорович, автор этого произведения, профессор кафедры безопасности и жизнедеятельности, доктор биологических наук, академик Словацкой ААН, рассказал об истории создания гимна.

Студентка первого курса Гридчина Мария (БГЭУ, Россия) прочитала стихотворение Миклая Козакова «22 июня 1941 года» -- произведение о дне, когда советские люди узнали страшную весть, разделившую их жизнь на «до» и «после», закрывшую собой солнце для всех и вонзившуюся в сердца миллионов людей отравленной стрелой.

Студент 2 курса Лян Хунчжи (БГЭУ, Китай) приятно удивил своим исполнением всем известной и всеми любимой песни из репертуара М. Бернеса «Журавли».

Студентка первого курса гр. 2111 Юрчак Ангелина (Беларусь) и студент второго курса гр. 6214 Мохаммади Аран (Иран), ведущие вечера, рассказали о неимоверных потерях во второй мировой войне советского народа.

Склонив головы, все присутствующие в зале светом благодарной памяти и скорби почтили память павших минутой молчания…

Вечер продолжили студентки первого курса гр.8105 Борисенко Александра, второго курса гр. 3206 Короткина Мария, курсанты военно-медицинского факультета первого курса гр.4101 Кравченко Станислав, гр.4102 Тропец Иван (Беларусь) поэтической подборкой «Великая Отечественная война в монологе души...». В их проникновенном исполнении прозвучали стихи П. Кошеля, Я. Купалы, В. Высоцкого, Р. Рождественского.

В те суровые годы вместе с воинами, со всем народом на защиту Отечества встали и медицинские работники -- ангелы-хранители, как их ещё тогда называли,. В эти годы особенно ярко проявились лучшие черты советской медицины: гуманизм, глубокое осознание своего врачебного долга, патриотизм, ответственность перед народом. Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян после завершения войны написал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». О подвиге медицинских работников в годы Великой Отечественной войны нам рассказали в своём докладе курсант первого курса гр. 4102 Высоцкий Илья и курсант гр.4201 Сковородко Борис.

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но невозможно забыть подвиг нашего народа. Разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших жизнь и само звание Человека, которое хотел растоптать фашизм? На вечере выступали люди, которые своими собственными глазами видели эту кровожадную войну. Доцент кафедры белорусского и русского языков, Почётный председатель Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка как иностранного Санникова Алла Владимировна прошла через всю войну вместе со своей мамой - врачом. Она поделилась своими воспоминаниями о военном детстве. Её проникновенный рассказ не оставил никого равнодушным - у многих присутствующих в зале на глазах были слёзы.

Студенты первого курса гр. 2111 Гончарова Ирина, Лисицкий Евгений, Шевструк Ирина и студент первого курса гр. 2104 Иванов Евгений (Беларусь) посвятили музыкальный номер «Вальс фронтовой медсестры» Алле Владимировне, особенно любимый ею и медицинскими работниками многих поколений.

Наш гость из Белорусского государственного экономического университета Саевич Константин Фёдорович подарил всем медсестрам и женщинам-врачам свой волнующий «Раманс чараўнiцы ў пагонах».

Доктор медицинских наук, Ветеран труда, профессор, заведующий кафедрой морфологии человека Артишевский Александр Александрович рассказал о сложившейся исторической ситуации в первые месяцы войны на территории Беларуси, поделился личными размышлениями и воспоминаниями и заставил задуматься присутствующих о важности человечности в столь трагические события в жизни народа.

Давным-давно заросли поля былых сражений, отстроены разрушенные города, а война и сейчас ещё даёт о себе знать горечью воспоминаний, ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. До сих пор наши бабушки и дедушки ощущают "эхо войны": "выбитые" поколения мужчин; женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного короче предназначенной природой; человеческие судьбы, которые опалило, изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная войной, ноет и болит до сих пор. Но и сейчас, к огромному сожалению, война, терроризм, гонка вооружения, конфронтация военных блоков, противостояние государств и народов – это жестокая реальность. Это одна из причин, по которой тема войны является основной в творчестве многих современных музыкантов.

Студентки первого курса гр. 2109 Курдун Алина и Шкель Анна (Беларусь) исполнили песню «Мир без войны». Этот номер призывал современников протянуть руку друг другу, так как не важно, какого мы цвета, на каком конце планеты живём. Важно жить в мире и понимании, ведь для нас всех Земля одна. Припев с просьбой жить без войны, в мире и согласии девушки пели много раз на разных языках, хотя эти слова были понятны всем без перевода.

Студент третьего курса гр. 1328 Иссам Джумаа (Ливан) исполнил песню «Молитва о мире». Произведение было наполнено глубоким смыслом, а исполнение - особым восточным колоритом.

У каждого из нас есть своё понимание войны и победы. Курсант первого курса гр. 4101 Черданцев Алексей (Беларусь) и студентка первого курса гр.6122 Кадырова Огульжанне (Туркменистан) предложили аудитории создать портреты войны и победы. В результате получилось, что война – это то, чего не должно быть, потому что это смерть, страх, безнадёжность, отчаяние, боль, сиротство. Победа – это жизнь, мужество, подвиг, доблесть, радость, свобода; она великая, долгожданная, выстраданная. Победа – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради нашей жизни! Огульжанне и Алексей, держа в руке свечу, символ Вечного огня, читали поэтические строки Р. Рождественского и В. Фирсова о Великой Победе и о Вечном огне.

Студент первого курса гр. 1105 Смирнов Денис исполнил душой всем известное произведение «Я сегодня до зари встану». Кульминацией вечера стало исполнение Денисом песни «День Победы!», которую с ним стоя пел весь зал…

Заведующий кафедрой белорусского и русского языков Мельникова Татьяна Николаевна в своём заключительном слове поблагодарила всех участников заседания клуба «Интернационалист» и отметила, что формат мероприятия носил характер интернационального, межвузовского (студенты и курсанты, преподаватели БГМУ, БГЭУ, Военной академии Республики Беларусь), общепрофессионального Вечера памяти всех поколений. Будущие медики, офицеры, военные медики, экономисты, маркетологи из разных стран, получающие высшее образование в Беларуси, озвучили свой главный жизненный принцип «Мы – за мир!».

Вечер оставил глубокий след в сердце каждого присутствующего.

Накануне праздника кафедра белорусского и русского языков, клуб «Интернационалист» благодарят и поздравляют всех, кто сражался за нашу Родину, за жизнь, всех тружеников тыла. Вечная слава героям, павшим в борьбе за независимость нашей Родины! С праздником Вас! С днем Великой Победы!

Преподаватель кафедры белорусского и русского языков,

руководитель клуба «Интернационалист» Сас Татьяна Сергеевна

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