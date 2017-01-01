4

мая 2017 г.

«С юбилеем, Московский район!» Концертная программа в торговом центре «Столица».

Московский район столицы в этом году отмечает свой 40-летний юбилей. На протяжении всего апреля творческие коллективы театров и высших учебных заведений района дарят его жителям и гостям свою любовь и хорошее настроение.

29 апреля студенческий клуб Белорусского государственного медицинского университета присоединился к поздравлениям и пригласил всех желающих на концертную программу в торговый центр «Столица».

Ведущие праздника – студенты Ольга Бурец и Даниил Михайлов создали атмосферу торжественности и значимости события.

Юбилей Московского района города Минска совпал с прекрасным временем года – весной, праздником любви и нежности, единения природы и человека, временем надежд и созиданий. Московский район удивительное место, в которое невозможно не влюбиться. Он прекрасен во все времена.

Открывал программу фольклорный театр «Мед.унi.ца», руководители Ирина Слепцова и Александр Жук.

Элегантность и величие звучания произведений в исполнении ансамбля скрипачей «Perpetum mobile» под руководством Тамара Белоокой всегда приводит в восторг всех присутствующих.

Вокальная студия «Кантаре», руководитель Анастасия Тыновец, студенты Суяров Павел, Ачеповская Анна и Сечко Ольга исполнили несколько произведений, приятно удивив своими голосами собравшихся слушателей.

Белорусский государственный медицинский университет насчитывает более 6 500 учащихся, среди которых студенты из 60 стран. Студенты из Ирана Джавданнежад Мохаммадреза и Хошнуд Хамзе познакомили зрителей с мелодиями своей страны.

Танцевальные коллективы: «In a mothion», руководитель Александра Гайдук, хореографическая постановка Андрея Смирнова и студия бального танца «Элеганс», руководитель Александра Шатабилова – порадовали разнообразием постановочных танцевальных композиций.

Что ждет впереди? Дальше – чистые страницы, которые нам вместе предстоит написать. И пусть в следующих главах будет много добрых дел, высоких достижений и новых открытий.

Пусть живет и процветает наш район! А вместе с ним – наша любимая и прекрасная Родина!

Студенческий клуб

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