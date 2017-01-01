3

мая 2017 г.

«Королева Весна-2017» - городской этап конкурса грации и артистического мастерства.

2 мая состоялся городской этап конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2017».

11 девушек – самых смелых, самых обаятельных, самых артистичных – из разных ВУЗов Минска, прошедших сложный отбор в конкурсах своих Alma mater, представили многочисленным зрителям свои таланты. БГМУ представляла студентка педиатрического факультета Надежда Авдей.

В первом конкурсе, посвященном 950-летию Минска, участницы рассказывали о любимом месте столицы. Лошицкий парк, государственный цирк, Национальная библиотека, известные театры и музеи – все эти знакомые нам места оживали в красочных постановках претенденток на почетный титул. Кроме рассказа, нужно было еще ответить и на каверзные вопросы жюри, например: кто не смеется в цирке или какой первый указ участница бы издала, если бы стала сказочной Королевой.

Надежда Авдей удивила всех историей об УЗ «3-я городская клиническая больница им.Клумова», рассказанной в стиле рэп на фоне музыкальной композиции «Жить». Волнующие кадры работы клиники на экране, показывающие спасение людей, рождение новой жизни, а также творческий номер на сцене вызвали живой отклик публики.

Вторым конкурсом стало дефиле в спортивных нарядах. Каждая участница представляла отдельный вид спорта. Надежда предстала в образе хоккеистки, что очень актуально – ведь буквально через несколько дней наша национальная сборная начнет выступление на чемпионате мира во Франции.

Третьим испытанием стал творческий конкурс. Зал, бурно поддерживавший всех участниц весь вечер, стал свидетелем разнообразия жанров: были танцы, песни, театр теней, рисование картин и многое другое. Надежда Авдей исполнила зажигательное танго с неожиданным финалом, буквально «взорвавшим» зал.

Завершающим конкурсом стало дефиле в костюмах народного стиля.

Жюри удалилось на совещание, которое длилось довольно долго. Для зрителей, с трудом сдерживавшим свои переживания за своих фавориток, выступали Ирина Литвин, команда КВН «Bad Boys», группа «PROвокация». Ведущие финала Екатерина Шумская и Евгений Булка весь вечер буквально жили вместе с участницами, жюри, зрителями, помогая создавать атмосферу праздника. Волнующие минуты ожидания результатов они скрасили интересным интерактивом и искрометным юмором.

И вот, наконец, настал момент объявления результатов. Как отметил глава администрации Центрального района Минска Игорь Иванович Бузовский, сделать выбор было невероятно сложно. Возможно, лишь легкое благоволение капризной удачи в этот день решило исход напряженной борьбы.

Титула Мисс Минская Королева Весна-2017 была удостоена студентка БГЭУ Марта Колб. Надежда Авдей была признана «Мисс Спорт». Но все участницы получили заслуженные призы, признание своих многочисленных дарований и овации благодарных зрителей, которые провели этот майский вечер в чудесной атмосфере красоты, грации и таланта.

А.В.Сапотницкий ассистент 1-й кафедры детских болезней

Поделитесь