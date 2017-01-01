2

мая 2017 г.

Экскурсионная поездка в Брест и Беловежскую пущу активистов БРСМ.

30 апреля активисты БРСМ нашего университета совершили увлекательное путешествие по одному из самых исторически богатых мест Беларуси – городу Бресту .

В программу экскурсии входило посещение мемориального комплекса «Брестская крепость», обзорная экскурсия по городу и посещение Национального парка «Беловежская пуща».

Над крепостью даже в этот весенний день сгустились тучи, как бы передавая дух трагических событий первых дней войны. В преддверие Дня Победы мы еще раз прошлись по страницам памяти, вспомнив о великих подвигах героев нашей Родины.

Город Брест порадовал красочными местами, интересной архитектурой и живописью.

На территории Беловежской пущи и вовсе выглянуло солнышко. Ребята с большим интересом посетили музей природы и демонстрационные вольеры, где ознакомились с многообразием животного мира Беларуси.

Ребята активно и позитивно провели время, узнали много нового и интересного. Ведь именно такой отдых способствует патриотическому воспитанию молодежи!

Екатерина Пахомова секретарь фармацевтического факультета БРСМ БГМУ

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