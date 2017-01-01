22

апреля 2017 г.

«Вспомним белорусские обычаи» - фольклорный праздник «Народны каляндар».

Белорусские народные обычаи и обряды позволяют нам прикоснуться к самобытной национальной культуре. Часть богатого наследия нашего народа была представлена на фольклорном празднике «Народны каляндар», который состоялся 20 апреля в общежитии №2.

Праздничная атмосфера царила уже в фойе общежития, где были организованы зоны народного творчества. «Музей прыкладнога мастацтва и побыту» представил предметы старинной домашней утвари и белорусские вышиванки. В «Майстэрне» можно было самому сделать подковки на счастье или обереги. На площадке «Запрашаем на гарбату» парни и девушки в национальных костюмах предлагали настои из трав и ягод. Но наибольший интерес, особенно у иностранных студентов, вызвала «Беларуская гасцёўня» – фотозона, где все желающие могли сфотографироваться в белорусском народном костюме.

Музыкальную часть праздника фольклорный театр «Мед.уні.ца» (руководители Слепцова И.В. и Жук А.И.) представил зажигательными песнями, танцами, шутками из четырех обрядовых праздников народного календаря: Коляды, Масленица, Ивана Купала и Кирмаш.

К празднику студенты всех общежитий подготовили блюда национальной белорусской кухни. Здесь были колдуны и картофельная бабка, пирожки с грибами и сладкой начинкой, каши, налистники и даже мочанка. Кульминацией этой части праздника стала дегустация блюд.

В качестве гостей на празднике присутствовали: проректор по воспитательной работе Маркауцан П.В., начальник отдела воспитательной работы с молодежью Кибик Н.А., заведующий студенческим клубом Филиповец Т. Н., воспитатели общежитий и другие сотрудники ОВРМ, студенты из международного университета «МИТСО».

В заключение вечера начальник отдела воспитательной работы Кибик Н.А. отметила, что такие праздники уже стали традиционными, а студенты нашего университета действительно являются интеллектуальной и творческой элитой страны.

Фольклорный праздник получился ярким, красочным, зажигательным. Он подарил всем участникам хорошее настроение и радость от встречи с народными обычаями и традициями.

Поделитесь