22

апреля 2017 г.

Интерьвью с «Мисс Совершенство». Конкурс «Королева Весна-2017».

На конкурсе «Королева Весна-2017» Белорусский государственный медицинский университет представит студентка 2312 группы педиатрического факультета Надежда Авдей. В марте на конкурсе грации и актерского мастерства «Мисс БГМУ-2017» Надежда завоевала титул «Мисс Совершенство».

— Добрый день, Надежда! Расскажите, пожалуйста, немного о конкурсе.

— Добрый день. «Королева Весна-2017» — это представление красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц. Финал же состоится 2 мая в «Cotton Hall» в Минске. (По секрету Надежда рассказала, что у неё есть и несколько пригласительных, которыми она с радостью поделится с интересующимися. Только «тс-с-с» J)

— А почему решили поучаствовать?

— Решила принять участие исключительно из любви к Аlma mater: кто-то защищает честь университета на научных конференциях и олимпиадах, а кто-то должен доказать, что в нашем университете не только самые умные, но ещё и самые красивые студентки (улыбается).

Я смело могу заявить, что я сильная конкурентка и соперница для остальных участниц, поэтому очень надеюсь, что смогу достойно представить БГМУ на конкурсе «Королева Весна-2017».

— А чем увлекаетесь в свободное от учебы время?

— В свободное время я танцую в нескольких направлениях, занимаюсь тайским боксом, а также мне очень нравится хоккей.

— Может быть, есть фраза, которая описывает Ваши жизненные принципы? (этакое кредо)

— Действуй, чувствуй, живи сердцем!

— Учёба в БГМУ отнимает невероятно много времени, с этим трудно спорить. Как же Вам удаётся находить в своём графике место для выступлений?

— Времени, и правда, мало, ведь помимо учебы, репетиций и тренировок я ещё и работаю в больнице. Но для того, чего хочется по-настоящему, время найдётся всегда. В сутках бывает больше 24 часов (хитро улыбается).

— Ну и напоследок: посоветуете что-нибудь будущим участницам конкурса?

— Советовать что-то сложно — мне никто ничего не советовал, я пришла ко всему сама. Но одно могу сказать точно: подумав — решайся, а решившись — не думай! Не стоит сомневаться ни на секунду, точно знай: все получится!

Беседовала студентка 2504 группы педиатрического факультета Ольга Клюева,

Фото из личного архива Надежды Авдей,

Дмитрий Зеленковский, Андрей Зеленковский

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