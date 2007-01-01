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19 апреля 2017 г.

Нам – 10 лет! Юбилейный концерт интернационального хора «Доминанта» студенческого клуба БГМУ.

Нам – 10 лет! Юбилейный концерт интернационального хора «Доминанта»

В концертном зале «Верхний город» 13 апреля состоялось торжественное мероприятие интернационального хора «Доминанта» студенческого клуба. Оно было приурочено 10-летнему юбилею хорового коллектива. Десять лет – это много или мало? Если рассматривать с точки зрения человеческой жизни, то совсем немного. В этом юном возрасте начинается самый расцвет личности. А если анализировать творческую жизнь – то это уже целый этап, который коллектив хора прошел с честью, достойно представляя себя на многочисленных мероприятиях. Сколько их было за эти 10 лет – уже и не сосчитать. Множество наград и побед на республиканских, городских конкурсах, огромное количество выступлений на различных концертных площадках, благотворительные концерты и многое другое – это уже результат, достойный уважения и похвалы. 

Хор «Доминанта» – это большая интернациональная семья. В разные годы в нем пели представители Азербайджана, Афганистана, Ганы, Гвинеи, Дагестана, Ирана, Камеруна, Китая, Конго, Ливана, Литвы, Мексики, Намибии, Нигерии, Сирии, Туркменистана, Украины, Эквадора, России и Республики Беларусь. Сегодня в составе хора более 50 человек. Это студенты всех курсов и всех факультетов университета, а также клинические ординаторы и выпускники, которых не оставляет желание петь.

Первым руководителем стала сотрудник студенческого клуба Фатьянова Ирина Анатольевна. Вместе со старшим преподавателем кафедры белорусского и русского языков Аллой Анатольевной Шарапа в 2007 году они создали этот замечательный творческий коллектив. Именно Ирина Анатольевна подбирала репертуар, учитывая пожелания участников. Она научила ребят работать над каждым звуком, над каждой фразой.

Рядом с ней были в качестве дирижеров были Светлана Малашук, Тулаха Андрю (Нигерия) и Абрахам Джеремайя (Нигерия). Отдельные слова благодарности талантливой студентке и дирижеру Дарье Дятко, которая на протяжении пяти лет творила чудное исполнение. Многие выпускники пришли на концерт разделить с сегодняшними участникам хора праздничное настроение.

Творческую эстафету с достоинством приняла выпускница Белорусской академии музыки Акулич Екатерина Анатольевна. С 2013 года Екатерина Акулич руководит хором «Доминанта», стараясь сохранить и продолжить те добрые традиции, которые были в коллективе.

Поздравить коллектив хора приехали друзья:

хоровая капелла Белорусского государственного университета, руководители Ольга и Александр Миненковы;

молодежный камерный хор «Giocoso» Белорусского государственного экономического университета, руководитель Варкулевич-Карпова Ольга  Викторовна и хормейстер Лукашевич  Вадим  Андреевич;

студенческий хор Минского государственного лингвистического университета «CantusJuventae», руководитель Павел Шепелев, хормейстер Светлана Перцева;

хор старших классов ДМШИ № 1 им.Л.П.Александровской г.Минска, руководитель Ирина Ловчая, концертмейстер Алина Винель.

От лица руководства БГМУ коллектив хора «Доминанта» поздравил с юбилеем и поблагодарил за прекрасный концерт и пожелал дальнейших творческих побед проректор по воспитательной работе Маркауцан П.В.

Всех участников интернационального хора объединяет любовь к хоровому пению и музыке. Девиз хора: «Мы разные, но мы вместе!»

Желаем творческому коллективу интернационального хора «Доминанта» новых побед и свершений, новых идей и начинаний. С ЮБИЛЕЕМ!


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