12

апреля 2017 г.

Премьера музыкальной комедии «Инкогнито». Отчетный спектакль Народного театра «Эскулапы» стоматологического факультета.

7 апреля в стенах нашего университета состоялось грандиозное событие для Народного театра «Эскулапы» – премьера долгожданного спектакля, музыкальной комедии «Инкогнито», по мотивам произведения Н.В.Гоголя «Ревизор». Данный спектакль готовился к показу в рамках фестиваля народного творчества «Сузорье» и защите звания «Народный». И вот премьера отгремела!

Декорации, костюмы, грим, кулисы, рампа, зрительный зал… все замирало в предвкушении, в воздухе чувствовалось волнение и ощущение праздника искусства.

И вот представление начинается … зрители становятся невольными свидетелями анекдота, подаренного А.С.Пушкиным, про мелкого чиновника, принятого в уездном городке за важную птицу, развернутого Н.В.Гоголем в грандиозную сатиру действительности и нравов и воплощенного режиссером Анастасией Дмитриевной Кучук в качестве музыкальной комедии в Народном театре «Эскулапы».

Хореография, песни, пластические, речевые номера, актерская игра, декорации, передающие атмосферу того времени, костюмы и музыка, потрясающие эмоции, прекрасно переданный смысл оригинального произведения – все сплеталось в единую канву. Настроение спектакля погружало зрителя в историю о Хлестакове и не отпускало до закрытия занавеса.

Музыкальную комедию «Инкогнито» можно заслуженно считать одним из самых масштабных проектов Народного театра «Эскулапы», спектакль, который родился на свет благодаря режиссёру театра А.Д.Кучук, не оставил равнодушным ни одного зрителя.

В этот раз на спектакль были приглашены и гости – члены комиссии фестиваля народного творчества «Сузорье». Именно ими была отмечена масштабность проекта. Было высказано множество интересных и стоящих мыслей по поводу организации, постановки и воплощения спектакля. Конечно, поразил размах коллектива, ведь на сцену вышло около сорока человек. А костюмы, реквизит и декорации готовились ребятами лично.

Также стоит сказать о незаменимой помощи администрации университета и поддержке деканата стоматологического факультета, без которых картина не сложилась бы в той мере, которую увидел зритель на премьере. Благодарность за помощь – это яркий праздник, шоу, феерия, подаренная коллективом Народного театра «Эскулапы» с помощью музыкальной комедии «Инкогнито».

Отдельно хотелось бы поблагодарить профком студентов, за то, что не забыв о ребятах, поощрили их за работу приятным и вкусным угощением.

Конечно, одним из самых больших и ярких подарков для участников театра стали бурные аплодисменты зрителя и цветы из зала!

Все это только способствует желанию студентов развиваться в творчестве, заставляет их открывать новое и знакомиться с неизведанным.

Хочется пожелать Народному театру «Эскулапы» дальнейших творческих побед, аншлагов и благодарных зрителей!

Анастасия Кучук, режиссер Народного театра «Эскулапы»

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