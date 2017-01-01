 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

12 апреля 2017 г.

«Сделай шаг вперед!» - VII Международный межвузовский хореографический фестиваль.

«Сделай шаг вперед!»

На протяжении 7 лет в начале апреля  г.Витебск становится центром современного танцевального молодежного движения. Он проходит на базе учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси и Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». В этом году танцевальный форум объединил самых сильных танцоров из 24 учреждений высшего образования Беларуси, России и Украины.

Фестивальная программа была поделена на два конкурсных блока: в первом выступали коллективы, танцующие в стиле show-dance, krump, jazz-funk, hip-hop. Участники второго – удивили зрителя танцами в стиле модерн, джаз-модерн и контемпорари, а также представили одноактные балеты на тему «Наука жизни».

Наш университет представил хореографический коллектив «In a motion», который выступал в стиле  контемпорари, затронув в своих номерах проблемы современности.

Номер «Жизнь в сети» – это феерический бум, отражающий нашу современную жизнь, проходящую в социальных сетях, не замечая ничего вокруг.   Однако выбор есть всегда…  

Второй творческий номер – одноактный балет «Точка возврата». Он позволил зрителю задуматься и осознать своё мировосприятие, посмотрев на ситуацию с другой стороны после какого-то переломного жизненного момента.

В состав международного жюри входили независимые профессионалы и представители от каждого коллектива. Режиссер студенческого клуба университета Гайдук А.С. была в составе жюри, которое в этом году возглавил народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Троян. По результатам конкурсной программы выступление коллектива нашего университета было отмечено сертификатом участника, а так же ценным призом от организаторов  фестиваля.

Четыре фестивальных дня наполняли «танцевальные баталии», интересные познавательные  экскурсии, мастер-классы, творческие встречи с ведущими хореографами и танцорами нашей страны.

Фестиваль «Сделай шаг вперед!» – это возможность для будущих врачей, инженеров, педагогов проявить себя в умении красиво двигаться и мыслить в такт музыки.

Хореографический коллектив «In a motion» выражает благодарность администрации университета и лично ректору Анатолию Викторовичу Сикорскому за предоставленную уникальную возможность «себя показать и других посмотреть».

Александра Гайдук, режиссер студенческого клуба


 Поделитесь

Премьера музыкальной комедии «Инкогнито».
12 апреля
Премьера музыкальной комедии «Инкогнито».
Отчетный спектакль Народного театра «Эскулапы» стоматологического факультета.
 
«Московскому району 40 лет!»
11 апреля
«Московскому району 40 лет!»
Трудовая акция в парке им.М.Я.Павлова.
 
«Депрессия: давай поговорим!»
10 апреля
«Депрессия: давай поговорим!»
Всемирный день здоровья.
 
«Молодой, креативный, цветущий»
10 апреля
«Молодой, креативный, цветущий»
– молодежный флешмоб.
 
Духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском
6 апреля
Духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском
в Белорусском государственном медицинском университете.
 
«На пути к крепкому здоровью»
6 апреля
«На пути к крепкому здоровью»
- информационно-профилактический проект медико-профилактического факультета.
 
Международная конференция
6 апреля
Международная конференция
«Адаптация иностранных студентов в вузах России и Беларуси».
 
«Час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами
6 апреля
«Час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами
Белорусского государственного медицинского университета.
 

 