12

апреля 2017 г.

«Сделай шаг вперед!» - VII Международный межвузовский хореографический фестиваль.

На протяжении 7 лет в начале апреля г.Витебск становится центром современного танцевального молодежного движения. Он проходит на базе учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси и Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». В этом году танцевальный форум объединил самых сильных танцоров из 24 учреждений высшего образования Беларуси, России и Украины.

Фестивальная программа была поделена на два конкурсных блока: в первом выступали коллективы, танцующие в стиле show-dance, krump, jazz-funk, hip-hop. Участники второго – удивили зрителя танцами в стиле модерн, джаз-модерн и контемпорари, а также представили одноактные балеты на тему «Наука жизни».

Наш университет представил хореографический коллектив «In a motion», который выступал в стиле контемпорари, затронув в своих номерах проблемы современности.

Номер «Жизнь в сети» – это феерический бум, отражающий нашу современную жизнь, проходящую в социальных сетях, не замечая ничего вокруг. Однако выбор есть всегда…

Второй творческий номер – одноактный балет «Точка возврата». Он позволил зрителю задуматься и осознать своё мировосприятие, посмотрев на ситуацию с другой стороны после какого-то переломного жизненного момента.

В состав международного жюри входили независимые профессионалы и представители от каждого коллектива. Режиссер студенческого клуба университета Гайдук А.С. была в составе жюри, которое в этом году возглавил народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Троян. По результатам конкурсной программы выступление коллектива нашего университета было отмечено сертификатом участника, а так же ценным призом от организаторов фестиваля.

Четыре фестивальных дня наполняли «танцевальные баталии», интересные познавательные экскурсии, мастер-классы, творческие встречи с ведущими хореографами и танцорами нашей страны.

Фестиваль «Сделай шаг вперед!» – это возможность для будущих врачей, инженеров, педагогов проявить себя в умении красиво двигаться и мыслить в такт музыки.

Хореографический коллектив «In a motion» выражает благодарность администрации университета и лично ректору Анатолию Викторовичу Сикорскому за предоставленную уникальную возможность «себя показать и других посмотреть».

Александра Гайдук, режиссер студенческого клуба

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