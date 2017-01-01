11

апреля 2017 г.

«Московскому району 40 лет!» Трудовая акция в парке им.М.Я.Павлова.

8 апреля прошла районная трудовая акция «Московскому району – 40 лет!». В субботу представители ПО ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» Белорусского государственного медицинского университета совместно с руководящим составом и главой администрации Московского района, активом учащихся, студенческой и работающей молодежью, коммунальными службами трудились в парке имени Михаила Павлова.

Наши активисты с удовольствием участвовали в посадке саженцев, тем самым оставляя частичку себя в жизни Московского района. Несмотря на прохладную погоду, наши студенты и преподаватели с энтузиазмом взялись за поставленную перед ними задачу – посадить деревья. Работа прошла гладко и очень быстро, каждый запомнил то дерево, которое посадил, мысленно обещая к нему вернуться!

После столь энергичного совместного труда в нашем университете состоялся «Круглый стол» на тему: «Достопримечательности Московского района». В уютной атмосфере студенты обсуждали театры, музеи и другие историко-культурные центры Московского района.

Смирнов Денис выступил с общей информацией о Московском районе. Он включает в себя 4 микрорайона Юго-Запад, 9 микрорайонов Малиновка, микрорайоны-новостройки Брилевичи, Михайлово, Дружба. Московский район можно назвать сердцем нашего большого государства: именно здесь сосредоточены большинство министерств и ведомств нашей страны! В Московской районе находится одна из самых больших площадей в Восточной Европе – Площадь Независимости (около полукилометра в длину). Под площадью находится самый большой торгово-развлекательный центр в Беларуси – «Столица». И даже ЗАГС в нашем районе самый большой в Минске. И, конечно, на территории района, находятся 4 ВУЗа, в том числе и наша Alma mater.

Как отметил Калинин Сергей, район включает в себя и большое количество промышленных предприятий, в том числе крупнейшие производственные объединения: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Горизонт», ОАО «Галантэя», ОАО «Минский комбинат силикатных изделий», УП «Минский вагоноремонтный завод» и многие другие.

Потоцкая Татьяна рассказал нам про медицинские учреждения, которых в районе семнадцать. Неотъемлемая часть культурного времяпрепровождения – музеи, про которые поделилась своими знаниями Никитина Наталья. И, конечно же, Московский район славиться своими театрами: Белорусский государственный академический музыкальный театр, Национальный академический драматический театр им. М.Горького, Молодежный театр эстрады, о которых поведала Анискович Екатерина.

Илона Задора, студентка медико-профилактического факультета

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