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10 апреля 2017 г.

«Молодой, креативный, цветущий» – молодежный флешмоб.

«Молодой, креативный, цветущий»

В рамках празднования 40-летия образования Московского района г.Минска состоялся молодежный флешмоб «Молодой, креативный, цветущий».  В данной акции приняли участие студенты пяти столичных ВУЗов, в том числе и Белорусского государственного медицинского университета.

7 апреля молодежный флешмоб охватил пять площадок, стартовав перед зданием администрации Московского района. Далее ребята выступили  перед кинотеатром «Берестье», Московским рынком, магазином «Алми» (жилой комплекс «Студенческая деревня»).

Кульминацией и конечной точкой танцевального марафона стала площадка перед Белорусским государственным академическим музыкальным театром. Завершив выступление, участники выпустили в небо 40 символических шаров, окрашенных в цвета символики Московского района.

Студенты репетировали флешмоб около месяца, всего в нем было задействовано более 250 молодых людей, а из нашего университета – 40. В БГМУ координировал данный проект ПО ОО «БРСМ». Музыкальная композиция состояла из попурри белорусских народных песен, современных и зарубежных композиций.

Флешмоб получился динамичным, веселым, оставил яркие впечатления у присутствующих жителей и гостей Московского района!

Маркауцан П.В., проректор по воспитательной работе


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