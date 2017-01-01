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10 апреля 2017 г.

«Депрессия: давай поговорим!» Всемирный день здоровья.

«Депрессия: давай поговорим!»

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Это глобальная кампания, направленная на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Каждый год этот день посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты: в 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия. От депрессивных состояний страдают люди всех возрастов, категорий населения и во всех странах.

Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи. Иногда депрессия может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а также способности человека учиться или зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее, депрессивные состояния поддаются профилактике.

Студенты, проживающие в общежитиях №1 и №2, приняли участие в занятиях с элементами тренинга  «Выходы из депрессивного состояния».  В ходе занятий обсуждались способы выхода из депрессивных состояний, а ведь для каждого они свои. Для кого-то спасительными являются общение с близкими людьми и их поддержка, для кого-то занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, а кто-то находит выход в творчестве или в занятиях любимыми делами, некоторым помогает избавиться от переживаний погружение в учебу или работу. Затронутая тема не оставила участников занятий равнодушными, студенты задавали вопросы психологу и друг другу, ведь сохранение психологического комфорта и здоровья – это то, что необходимо каждому человеку для построения гармоничной жизни.

Финская Татьяна Сергеевна, психолог


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