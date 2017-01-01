6

апреля 2017 г.

Духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском в Белорусском государственном медицинском университете.

5 апреля в общежитии №10 Белорусского государственного медицинского университета состоялось выступление творческого объединения «Сияние» Белорусской государственной академии музыки. В рамках выступления была представлена духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском.

Митрополит Антоний Сурожский (Андрей Борисович Блум, 1914-2003 гг.) — епископ Русской православной церкви, философ, проповедник, выдающаяся личность в православной культуре XX-XXI вв. Он никогда не укладывался в стандартные рамки «религиозного деятеля». Образование врача получил в Сорбонне, был почетным доктором богословия Абердинского, Кембриджского университетов, Киевской и Московской духовных академий. Христианская позиция митрополита Антония относительно межличностных отношений и современности всегда вызывала огромный интерес не только среди верующих, но и среди людей, которые не считали себя воцерковлёнными. Будучи высоко образованным человеком, он всегда оставался неподдельно простым и участливым к обычным человеческим страданиям и слабостям. Для православных людей, в том числе для врачей, он является неоспоримым авторитетом в вопросах, касающихся этической и моральной сторон духовной жизни.

Учащимися академии музыки была организована духовно-просветительская программа, в которой представлены фрагменты видеофильмов с выступлениями митрополита Антония Сурожского, его духовные цитаты и высказывания. Все они вошли в многочисленные православные сборники академического и просветительского характера. Молодые дарования академии выступили с музыкальными номерами из репертуара сербской духовной музыки, русскими православными песнопения и другими инструментальными композициями.

Студенты нашего университета отметили высокий профессионализм выступления учащихся творческого объединения «Сияние», они искренне поблагодарили гостей за интересную и познавательную духовно-просветительскую программу!

Майя Супрун, врач-интерн

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