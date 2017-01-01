6

апреля 2017 г.

«На пути к крепкому здоровью» - информационно-профилактический проект медико-профилактического факультета.

4 апреля в учреждении образования «Средняя школа №26 г. Минска» был представлен информационно-профилактический проект Белорусского государственного медицинского университета «На пути к крепкому здоровью».

Главной целью реализации проекта является развитие профессиональных качеств будущих специалистов через систему мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, направленную на участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов школ).

Волонтерское движение является одним из направлений нравственного воспитания будущих врачей, так как проведение благотворительных акций, уход за тяжелобольными детьми, забота о ветеранах, участие в кампаниях по сдаче донорской крови учат милосердию, способности сопереживать чужую боль.

Одной из задач Проекта является воспитание активной жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью, что без совместного участия учащихся, родителей и педагогов добиться очень сложно. Только совместными усилиями мы можем достичь желаемого результата.

В фойе средней школы №26 прошло торжественное открытие проекта, подготовленное студенческим театром эстрадных миниатюр БГМУ «Эпидемия».

Шестнадцать волонтерских отрядов представили студенты лечебного, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического факультетов, а также УО «Республиканское училище олимпийского резерва».

Школьники активно участвовали в интерактивном представлении, в ходе которого отвечали на вопросы викторины о соблюдении правил гигиены, путях распространения инфекционных болезней, методах сохранения и укрепления здоровья и другие. За правильные ответы школьники получали призы благодаря поддержке ПО ОО «БРСМ».

Также были представлены выставки-демонстрации: «Я волонтер», «Продукты питания ЗОЖ», «Спорт и мы», «Здоровая улыбка».

Обучающимися училища олимпийского резерва в спортивном зале была проведена эстафета «В ритме жизни».

В учебных классах прошли секции по ЗОЖ на различную тематику.

Проект будет реализован в различных учебных заведениях Московского района столицы.

Красовская-Колятина Я.О., заместитель декана по воспитательной работе стоматологического факультета

Римик О.В., заместитель декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета

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