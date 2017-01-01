6

апреля 2017 г.

Международная конференция «Адаптация иностранных студентов в вузах России и Беларуси».

Одной из первоочередных задач воспитательной работы в вузе, от решения которой во многом зависит эффективность всей системы обучения и воспитания иностранных граждан, является максимально быстрая адаптация обучаемых в новой языковой и культурной среде. В Белорусском государственном медицинском университете, где процент иностранных граждан, получающих будущую профессию, традиционно является одним из самых высоких в республике, ведется систематическая методически обоснованная воспитательная работа с ними. В рамках мероприятий, посвященных Году науки, с целью совершенствования педагогического мастерства на основе новейших достижений педагогики и психологии, обмена опытом и внедрения эффективных педагогических технологий в ежедневную практику работы наших преподавателей кафедрой белорусского и русского языков БГМУ совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Институтом международных образовательных программ Санкт-Петербурга 31 марта 2017 года была организована Международная онлайн конференция «Адаптация иностранных студентов в вузах России и Беларуси».

В этом научно-практическом форуме приняли участие многие ведущие специалисты из разных вузов нашей республики и российские коллеги. С докладами выступили председатель Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка как иностранного, зав.кафедрой методики преподавания РКИ Белорусского государственного университета С.И. Лебединский, декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов Н.В. Поморцева, директор Центра русского языка как иностранного Высшей школы международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого И.И. Баранова, заместитель председателя БООПРЯИ, зав.кафедрой русского языка и культуры речи Военной академии Республики Беларусь С.С. Хоронеко, заместитель председателя БООПРЯИ, зав.кафедрой белорусского и русского языков БГМУ Т.Н. Мельникова, доценты кафедры белорусского и русского языков БГМУ Г.Н. Аксенова и Е.И. Гринкевич.

В ходе конференции обсуждались следующие актуальные вопросы:

1. Психологическая, социальная и языковая адаптация иностранных студентов.

2. Феномен адаптации в профессиональной деятельности преподавателя РКИ.

3. Роль русского языка в процессе адаптации иностранных студентов.

4. Новые формы учебно-воспитательной работы.

Сотрудники кафедры белорусского и русского языков БГМУ поделились опытом организации работы с иностранным контингентом в нашем вузе. Доклад «Педагогический аспект адаптации иностранных граждан, получающих высшее образование в БГМУ» вызвал большой интерес у собравшихся по разные стороны экрана.

В работе конференции приняли участие все свободные от занятий преподаватели кафедры белорусского и русского языков нашего университета. По мнению коллег, данный форум показал, что иностранные учащиеся разных вузов и их кураторы сталкиваются со сходными трудностями в процессе адаптации; вопросы, поднятые на конференции, способствовали поиску новых путей и форм работы и консолидации усилий специалистов разных вузов в решении адаптогенных проблем обучаемых. Отметим, что практические наработки преподавателей кафедры белорусского и русского языков БГМУ в решении воспитательных задач при работе с иностранным контингентом были высоко оценены коллегами из других вузов.

Куровская Юлия, пресс-секретарь ФПОиДП

Фотографии Елены Ушаковой

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