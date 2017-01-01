 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

6 апреля 2017 г.

«Час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами Белорусского государственного медицинского университета.

«Час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами

4 апреля в Белорусском государственном медицинском университете (далее – БГМУ) прошел «час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами, именно такой формат общения предложила туркменская сторона.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь господин Шагулыев Назаргулы, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Богуш В.А., начальник отдела Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Беларусь Домашев О.Г. встретились с будущими врачами – студентами лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.

В приветственном слове ректор БГМУ Сикорский А.В. отметил, что в нашем университете туркменские обучающие составляют одну из самых многочисленных диаспор (более 380 студентов) иностранных граждан и для них созданы все необходимые условия для обучения.

Во время выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол  Туркменистана в Республике Беларусь господин Шагулыев Назаргулы рассказал студентам о ходе главных политических и социокультурных событий, произошедших за последнее время в родной стране: строительство белорусскими специалистами Гарлыкского горно-обогатительного комбината, участие в торжественной церемонии открытия Президентами двух стран комплекса зданий Посольства Республики Беларусь в Туркменистане.

Студентка 4 курса лечебного факультета Жерко Ирина отметила значимость укрепления атмосферы дружбы и интернационального взаимопонимания, обеспечения условий для проявления учебной, научной, творческой и общественной активности туркменских и белорусских обучающихся.

От имени всех туркменских студентов со словами искренней благодарности к присутствующим гостям обратился лидер туркменского землячества БГМУ, клинический ординатор 1-й кафедры хирургических болезней Атамурадов Бахтияр.

Встреча прошла в дружественной и доброжелательной обстановке.

Лукерчик Ю.С., заместитель декана по воспитательной работе факультета иностранных учащихся
Фото Дмитрий Зеленковский


 Поделитесь

Духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском
6 апреля
Духовно-просветительская музыкальная программа о митрополите Антонии Сурожском
в Белорусском государственном медицинском университете.
 
«На пути к крепкому здоровью»
6 апреля
«На пути к крепкому здоровью»
- информационно-профилактический проект медико-профилактического факультета.
 
Международная конференция
6 апреля
Международная конференция
«Адаптация иностранных студентов в вузах России и Беларуси».
 
Выставка студентов и слушателей БГМУ,
3 апреля
Выставка студентов и слушателей БГМУ,
посвященная 40-летию Московского района Минска.
 
«Основы патронажного ухода»
29 марта
«Основы патронажного ухода»
– обучающий курс для патронажной службы Свято-Елисаветинского монастыря г.Минска.
 
«Новруз-байрам»
29 марта
«Новруз-байрам»
традиции и современность.
 
«Жавaронaчкi, прыляцiце!»
29 марта
«Жавaронaчкi, прыляцiце!»
Студенческая деревня принимала гостей массового праздника.
 
Премьера музыкальной сказки «Три богатыря».
27 марта
Премьера музыкальной сказки «Три богатыря».
Отчетное мероприятие эстрадного объединения «ХамелеON».
 

 