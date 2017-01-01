6

апреля 2017 г.

«Час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами Белорусского государственного медицинского университета.

4 апреля в Белорусском государственном медицинском университете (далее – БГМУ) прошел «час дружбы» между туркменскими и белорусскими студентами, именно такой формат общения предложила туркменская сторона.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь господин Шагулыев Назаргулы, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Богуш В.А., начальник отдела Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Беларусь Домашев О.Г. встретились с будущими врачами – студентами лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.

В приветственном слове ректор БГМУ Сикорский А.В. отметил, что в нашем университете туркменские обучающие составляют одну из самых многочисленных диаспор (более 380 студентов) иностранных граждан и для них созданы все необходимые условия для обучения.

Во время выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь господин Шагулыев Назаргулы рассказал студентам о ходе главных политических и социокультурных событий, произошедших за последнее время в родной стране: строительство белорусскими специалистами Гарлыкского горно-обогатительного комбината, участие в торжественной церемонии открытия Президентами двух стран комплекса зданий Посольства Республики Беларусь в Туркменистане.

Студентка 4 курса лечебного факультета Жерко Ирина отметила значимость укрепления атмосферы дружбы и интернационального взаимопонимания, обеспечения условий для проявления учебной, научной, творческой и общественной активности туркменских и белорусских обучающихся.

От имени всех туркменских студентов со словами искренней благодарности к присутствующим гостям обратился лидер туркменского землячества БГМУ, клинический ординатор 1-й кафедры хирургических болезней Атамурадов Бахтияр.

Встреча прошла в дружественной и доброжелательной обстановке.

Лукерчик Ю.С., заместитель декана по воспитательной работе факультета иностранных учащихся

Фото Дмитрий Зеленковский

Поделитесь