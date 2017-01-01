3

апреля 2017 г.

Выставка студентов и слушателей БГМУ, посвященная 40-летию Московского района Минска.

В фойе главного корпуса Белорусского государственного медицинского университета открылась выставка молодых любителей фотографии, посвященная Московскому району столицы, который празднует свое 40-летие.

Задумка выставки - показать учреждения здравоохранения, которые территориально находятся в районе, - принадлежит студенческому самоуправлению университета. Однако участие в создании экспозиции приняли студенты и слушатели всех факультетов, в том числе, и заместители деканов по воспитательной работе.

Первая выставка «Учреждения здравоохранения Московского района города Минска» - это начало реализации проектной деятельности, связанной с здравоохранением города.

Посещение экспозиции вызвало интерес не только у молодых людей, но и у всех работников университета. Выставка будет работать до 20 апреля текущего года.

Отдел воспитательной работы с молодежью

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