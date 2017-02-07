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29 марта 2017 г.

«Основы патронажного ухода» – обучающий курс для патронажной службы Свято-Елисаветинского монастыря г.Минска.

«Основы патронажного ухода»

С 07.02.2017 г. по 28.03.2017 г. на кафедре пропедевтики внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета проходил цикл занятий «Основы патронажного ухода». Заведующий кафедрой доктор медицинских наук, профессор Эдуард Анатольевич Доценко курировал создание специальной учебной программы цикла. Учитывая демографические характеристики населения (рост числа пожилых людей), увеличение потребности в социальном уходе, организация курса «Основы патронажного ухода» для лиц, не имеющих медицинского образования, очень своевременна и актуальна.

Занятия были организованы для патронажной службы Свято-Елисаветинского монастыря г.Минска и проходили на клинической базе университета – УЗ «6-я городская клиническая больница». На протяжении двух месяцев братья и сестры, ухаживающие за пожилыми, больными и немощными людьми, посещали лекции и практические семинары. Занятия проводились профессором, доктором медицинских наук Иваном Ивановичем Бураковым и ассистентом Марией Владимировной Шолковой.

Слушателями цикла были изучены биологические основы старения, психологические и физиологические особенности пожилого пациента. Обсуждались вопросы личной гигиены, правил уход за кожей и слизистыми оболочками, профилактики и лечения пролежней, вопросы перемещения и позиционирования пациентов. Подробно разбирались принципы ухода при различных заболеваниях: сердечно-сосудистых, неврологических, заболеваниях дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и др.

После окончания цикла «Основы патронажного ухода» слушатели успешно сдали зачет и получили сертификаты.

М.В.Шолкова, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней


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