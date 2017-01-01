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29 марта 2017 г.

«Новруз-байрам» традиции и современность.

«Новруз-байрам»

«Новруз-байрам» – один из древнейших праздников мира – день Нового года по солнечному календарю тюркских и иранских народов. «Новруз» в переводе означает «новый день». В этом году праздник проходил в дни весеннего равноденствия и празднуется во многих мусульманских странах.

23 марта в лицее Белорусского государственного университете широко отмечался «Новруз-байрам». Холл лицея превратился в своеобразную национальную выставку, на которой студенты из Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и других стран устроили для гостей настоящий сюрприз. На выставке можно было ознакомиться с культурой стран и продегустировать сладкие национальные блюда.

Во второй части мероприятия состоялся яркий концерт, насыщенный разнообразной музыкой, как народной, так и современной. Свои таланты на сцене демонстрировали студенты многих ВУЗов нашей страны.

Представителями от Белорусского государственного медицинского университета стали: танцевальный коллектив «Иерусалим» (Палестина) с национальным танцем «Дабке», вокалисты Мехди Джафари (Иран) и Федорова Анастасия (Беларусь) с песней  «Hotel California». Ребята получили высокие оценки зрителей, овации и, конечно же, пополнили копилку своего факультета дипломами.

Праздник пришёл… Наступила весна…

Студенческий клуб


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