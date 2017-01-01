29

марта 2017 г.

«Жавaронaчкi, прыляцiце!» Студенческая деревня принимала гостей массового праздника.

25 марта в жилом комплексе «Студенческая деревня» прошло народное гуляние «Жавaронaчкi, прыляцiце!».

Мероприятие проводилось с целью популяризации белорусских народных традиций, обрядов и обычаев, приобщения к самобытной народной культуре и фольклорным традициям.

Программа праздника, приуроченного к 40-летию Московского района г. Минска, включала массовые игры, конкурсы, спортивные состязания и концертно-развлекательную часть. Фольклорный театр «Мед.унi.ца» Белорусского государственного медицинский университета представил весенние песни, хороводы, традиционные народные белорусские танцы, забавы для молодежи и детей. «Наши артисты-студенты приглашали людей быть не только зрителями, но и участниками, потому что только так можно почувствовать и понять особенности традиционной культуры, создать особую атмосферу и настроение», – поделилась своими впечатлениями руководитель коллектива Слепцова Ирина.

Студенческий клуб.

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