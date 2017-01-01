27

марта 2017 г.

Расширяя горизонты: БГМУ начинает сотрудничество с Государственным литературным музеем Янки Купалы.

В Год науки Белорусский государственный медицинский университет активно налаживает новые научные и культурные связи. Знаковым событием марта стало подписание Договора о сотрудничестве между БГМУ и Государственным литературным музеем Янки Купалы, состоявшееся 25 марта 2017 года. На встречу в наш вуз приехали директор музея Елена Романовна Лешкович и заведующая отделом культурно-образовательной работы Ольга Геннадьевна Пархимович, а университет представляли первый проректор Сергей Владимирович Губкин, заведующая кафедрой белорусского и русского языков Татьяна Николаевна Мельникова, заведующая секцией белорусского языка кафедры белорусского и русского языков Алеся Анатольевна Носик, заведующая сектором гуманитарно-просветительской работы библиотеки БГМУ Елена Юрьевна Завалий. Стороны договорились о новых формах и методах сотрудничества.

Государственный музей Янки Купалы станет соорганизатором запланированного кафедрой белорусского и русского языков на весну 2017 года литературно-музыкального проекта по творчеству Я. Купалы. В следующем учебном году сотрудники музея примут участие в проводимых в БГМУ по инициативе кафедры белорусского и русского языков научных и патриотических мероприятиях в рамках Недели белорусского языка и культуры, а также в образовательной акции «Вялікая беларуская дыктоўка».

Оснащение музея позволяет проводить интерактивные выездные экскурсии и лектории. Уже в апреле состоится первая в рамках договора встреча сотрудников музея со студентами БГМУ. В фондах Государственного музея Янки Купалы собрано большое количество документов, показывающих связь поэта с медициной и передовыми докторами того времени. Знакомство и внимательное изучение этих документов не только расширит кругозор студентов-медиков, но и будет способствовать развитию аналитических способностей обучаемых, повысит интерес как к истории медицины, так и к проведению собственной научно-исследовательской работы. Подобные встречи станут также важной частью воспитательной работы нашего университета, базирующейся на принципах гражданственности и патриотизма, и будут содействовать формированию всесторонне образованной личности, знающей историю и культуру своей страны.

Юлия Куровская, пресс-секретарь ФПОиДП

Фото Дмитрия Зеленковского

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