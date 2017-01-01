27

марта 2017 г.

Премьера музыкальной сказки «Три богатыря». Отчетное мероприятие эстрадного объединения «ХамелеON».

22 марта прошло отчетное мероприятие эстрадного объединения «ХамелеON» военно-медицинского факультета – премьера музыкальной сказки «Три богатыря». Для коллектива это большой праздник и в то же время ответственность. Поставленная сказка – это полностью авторский материал, над которым несколько месяцев трудился весь коллектив объединения.

По словам руководителя коллектива, тему и формат представления во многом определили участники эстрадного объединения «ХамелеON». Так как в основе объединения стоит команда КВН «Докторская», этим форматом стал музыкальный КВНовский стэм, который позволил соединить сразу несколько творческих стилей и жанров в рамках одного спектакля.

«Мы стараемся отходить от стандартов, не боимся экспериментировать и подходить к процессу креативно, пусть иногда это и выглядит слишком смело, – делится мнением администратор коллектива «ХамелеON» Александр Адашкевич. – Ведь на наш взгляд, в этом и есть суть творческого процесса и, как следствие, самореализации студентов на сцене».

В подобном эстрадном формате объединение работает не впервые. Многие помнят прошлогоднюю постановку «О чем говорят мужчины». На этот раз участники объединения «ХамелеON» вновь постарались удивить зрителей не только сюжетной линией, но и яркими образами, юмором, и, конечно же, музыкальными номерами спектакля, которыми были представлены все герои сказки.

В основу сюжета представления легли современные мультфильмы о трех богатырях. По традиции добры молодцы встали на защиту Родины от коварства и алчности, настигшего родную землю со стороны Шамаханской царицы. По сюжету она околдовывает Князя, чтобы заполучить часть княжества и вести на ней «свой бизнес окаянный». Но, как и в любой сказке, даже в самой современной, побеждает любовь и добро. Об этом в финале повествует один из главных персонажей сказки летописец.

«В своем спектакле мы постарались поднять вечные темы добра и зла в современной интерпретации, – продолжает режиссер постановки Инна Затула. – В этом нам помогли наши друзья интернациональный хор «Доминанта», СТЭМ «Биолакт», хореографический коллектив «In emotion» и народная бригада «Панацея», участницы которой сыграли все главные женские роли в спектакле. Особую благодарность хочу выразить приглашенной гостье – артистке цирка Алене Климович, которая помогла осуществить нашу давнишнюю мечту – номер с воздушной гимнастикой».

Премьера сыграна - занавес закрыт! Однако, это значит, лишь одно – эстрадное объединение «ХамелеON» отправляется в новые творческие путешествия, чтобы в следующем сезоне вновь удивить своих любимых зрителей!

Текст: руководитель ЭО «ХамелеON» Инна Затула

Фото: Дмитрий Зеленковский

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