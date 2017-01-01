24

марта 2017 г.

«Язык и культура как национальное достояние в поликультурном пространстве». Конференция в рамках Года науки.

2017 год объявлен Годом науки в целях повышения статуса учёного и роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создания благоприятных условий для сохранения научного потенциала в Республике Беларусь.

21 марта в Военной академии Республики Беларусь проходила III Республиканская научно-практическая конференция курсантов и студентов «Язык и культура как национальное достояние в поликультурном пространстве».

Программное поле конференции включало в себя такие аспекты, как:

1. Национальная идея, традиции национальной культуры и патриотизм. Образ национального героя в истории, литературе и культуре.

2. Язык. Общество. Культура. Армия.

3. Язык и культура: проблемы взаимодействия.

4. Молодежная субкультура как сфера духовной культуры. Язык и средства массовой коммуникации.

5. Актуальные проблемы современного языка и культуры речи.

Всего в конференции участвовало 125 белорусских и иностранных студентов и курсантов из 10 стран: Беларуси, Российской Федерации, Ирана, Венесуэлы, Ливана, Туркменистана, Лаоса, Марокко, Казахстана, Китая. В работе конференции принимали участие курсанты Военной академии Республики Беларусь, студенты Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного аграрного технического университета, Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Гродненского государственного медицинского университета, Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки), Военной академии войск противовоздушной обороны (Смоленск).

Наши студенты-медики, среди которых были студенты первого, второго, третьего курсов и даже слушатели ФПО и ДП, выступили со следующими докладами:

1. Бордбар Марьям «Тайны человеческого мозга».

2. Даниэллэ Али «Скальпель – третья рука хирурга».

3. Джавидджахроми Газал «Сравнительный анализ этикета приветствий в русском и английском языках».

4. Жаафар Ибрагим «Чудо исцеления – вера в себя и в добро».

5. Золала Ария «Цветообозначение в ранней лирике Н. С. Гумилева».

6. Ишанбердыева Айша, Ербаев Сердар «Роль культурных традиций в современной жизни туркменского народа».

7. Каземи Мохсен «Общее понимание богатства языка и богатства (разнообразия) речи».

8. Карденас Елена «Проблемы аккультурации, связанные с культурным шоком в освоении чужой культуры».

9. Байрамклычева Мяхри «Природа – жемчужина здоровья».

10. Леклеир Алексей Александрович «Обращение на Ты и Вы в русской коммуникативной культуре».

11. Малькова Юлия «Организация фармдеятельности в Казахстане: исторический экскурс».

12. Мансур Махмуд «Соматические фразеологизмы в русском и арабском языках».

13. М’Гиль Гинд Фаридовна «Месмеризм: от мистики к практике».

14. М’Гиль Камилия Фаридовна «Образ национального героя в истории, литературе и культуре».

15. Насырлаева Дженнет «Винсент Ван Гог в зеркале медицины».

16. Норуззадех Реза «К вопросу о русском речевом этикете».

17. Слим Рани Немерович «Наименования животных как оценочная характеристика человека в русском языке».

18. Солодов Артур Дмитриевич «К вопросу о состоянии педиатрии в Республике Беларусь».

19. Халатбари Самира «Этимология и семантика некоторых русских медицинских терминов».

20. Хашем Али «Традиции и обычаи Ливана».

21. Чарыев Иламан «Сколько гигабайтов в человеческой памяти?»

22. Чжан Цзюань «Настоящее и будущее медицины Беларуси».

23. Шарапа Арина Юрьевна «Метафора в медицине».

Консультацию студенческих работ осуществляли следующие преподаватели кафедры:

Аксенова Г.Н., Тихоненко Е.В., Дерунова А.А., Гладышева М.К., Ермалович А.В., Шарапа А.А., Санникова А.В., Мельникова Т.Н., Громова О.И., Китаева Т.В., Кожухова Н.Е.

Всего кафедрой был представлен на конференцию 21 доклад. Все работы иностранных и белорусских учащихся были напечатаны в научном издании «Язык и культура как национальное достояние в поликультурном пространстве» // Материалы III Республиканской научно-практической конференции курсантов и студентов. – Минск, 21 марта 2017 г. - Минск ВАРБ. -2017.- 260 с.

Студент 3 курса МФИУ Рани Слим успешно выступил с докладом «Наименования животных как оценочная характеристика человека в русском языке» на пленарном заседании (руководитель старший преподаватель Шарапа А.А.)

В этот день факультет по подготовке иностранных специалистов ВА РБ отмечал день рождения. Завкафедрой белорусского и русского языков БГМУ поздравила руководство Военной академии с успешным проведением научной конференции и днем рождения.

К поздравлению заведующей присоединились иностранные и белорусские выпускники и студенты БГМУ: клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БГМУ Берефаха Майкл Перекеме (Нигерия), студентка 3 курса педиатрического факультета Голубчик Юлия и студентка 3 курса МФИУ Нармина Зейналлы (Азербайджан).

Наши ребята приобрели новых друзей из других стран и других вузов. Хочется отметить, что участие в такого рода мероприятиях способствует установлению творческих контактов между студентами разных стран, национальностей, распространению и возрождению национальных традиций, взаимопониманию между представителями различных народов, а также поддержке творчески мыслящих учащихся и их патриотическому воспитанию.

Мельникова Т.Н., завкафедрой белорусского и русского языков

Шарапа А.А., старший преподаватель

Кожухова Н.Е., доцент

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