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24 марта 2017 г.

Молодежь – будущее страны. Встреча Министра образования Республики Беларусь Карпенко И.В. со студенческим активом г. Минска.

Молодежь – будущее страны.

23 марта 2017 года в Студенческой деревне прошла встреча Министра образования Республики Беларусь Карпенко И.В. со студенческим активом г. Минска, на которой присутствовали и представители студенческого актива Белорусского государственного медицинского университета.

В начале встречи Игорь Васильевич познакомил присутствующих с перспективами завершения строительного проекта «Студенческая деревня», а именно, вводом в эксплуатацию двух новых общежитий.

Были затронуты вопросы развития высшего образования в республике: функционирование учебных заведений, связь среднего специального и высшего образования. Министр также познакомил участников встречи с тенденциями развития экономики, как положительными, так и отрицательными, обратив внимание на то, что именно молодежь должна участвовать в преодолении тех трудностей, которые существуют на данном этапе, и своим трудом, знаниями и энтузиазмом способствовать развитию Республики Беларусь и укреплению ее позиций на международном уровне.

В конструктивном диалоге, отвечая на вопросы студентов, были затронуты проблемы занятости населения, трудоустройства. Министр отметил, что ведется работа по изучению потребности тех или иных специальностей на рынке труда, анализируется уровень подготовки кадров.

Во время встречи студенты получили много интересной и новой информации, смогли обсудить волнующие молодежь проблемы и получить исчерпывающие ответы на все вопросы.

Заведующий сектором ВРО Ткачева Н.К.


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