23

марта 2017 г.

Реализация проекта «Школа молодого лидера» - деловая игра «Личный бренд».

Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном мире становятся мобильность и конкурентоспособность. Для собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем, выражать собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках выбранной деятельности. Социальная самореализация молодого человека сегодня немыслима без творчества и инициативы.

Именно поэтому очередное занятие «Школы молодого лидера», которое провела кандидат педагогических наук, доцент кафедры молодежной политики РИВШ Сергеева Юлия Ивановна, было посвящено созданию личного бренда. Что такое личный бренд? Зачем он нужен? Как он создается и из чего складывается? Чем личный бренд отличается от имиджа? На все эти вопросы студенческие активисты не только получили исчерпывающие ответы, но и советы, как сформировать свой собственный успешный бренд. А форма занятия - деловая игра – сняла напряжение после учебного дня и создала благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала всех участников в проектировании составных частей личного бренда.

«Школа молодого лидера» - это возможность развивать свои личностные качества, эффективно реализовывать свой внутренний потенциал, стать успешной личностью в жизни.

Методист высшей категории ОВРМ Гулюк И.М.

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